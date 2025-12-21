Thông tin kinh tế

Bộ Tư lệnh TPHCM; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam phường Tam Thắng; Hội Cựu Chiến binh phường Tam Thắng, TPHCM và gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí: Đại tá Phạm Thanh Tùng

Sinh ngày: 06-01-1942

Quê quán: xã Yên Đức, Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Trú quán: A1016 Chung cư Plaza 207 Lê Hồng Phong, Phường Tam Thắng, TPHCM; Nguyên Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân khu 3/ Quân khu 3, đã nghỉ hưu.

- Huân Chương Kháng chiến Hạng Nhất.

- Huân Chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

- Huân Chương Chiến công hạng Nhất.

- Huân Chương Chiến Sĩ vẻ Vang Hạng Nhất, Nhì, Ba

- Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Đồng chí đã từ trần vào lúc: 18 giờ 55 phút, ngày 19-12-2025 (thứ Sáu) tại nhà riêng (A1016 Chung cư Plaza 207 Lê Hồng Phong, phường Tam Thắng, TPHCM).

Lễ viếng bắt đầu lúc: 08 giờ, ngày 20-12-2025 tại nhà tang lễ Vietsopetro (số 02 đường Pasteur, phường Tam Thắng, TPHCM).

Lễ truy điệu lúc: 12 giờ 30 phút, ngày 22-12-2025.

Lễ động quan lúc: 13 giờ 30 phút, ngày 22-12- 2025.

Sau đó đưa đi hỏa táng tại: Nghĩa trang Long Hương, phường Long Hương, TPHCM.

.

