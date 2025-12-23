Bố cáo thành lập

Thông tin kinh tế

Công ty Cổ phần KBM thông báo về giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm số: 3908/2025/64/SNV-VLATLĐ

Ngày 08-12-2025, Công ty Cổ phần KBM được Sở Nội Vụ TPHCM cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm với các thông tin chi tiết như sau:

  • Mã số giấy phép: 3908/2025/64/SNV-VLATLĐ (Cấp lần đầu ngày 08 tháng 12 năm 2025)
  • Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần KBM
  • Lĩnh vực hoạt động: Quảng cáo, hoạt động dịch vụ việc làm và các hoạt động khác được cấp phép theo quy định của pháp luật
  • Mã số doanh nghiệp: 0313813405
  • Trụ sở chính: 36 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định, TPHCM, Việt Nam
  • Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Mạnh Tưởng - Chức vụ: Tổng Giám đốc
  • Điện thoại: 028.7100.1615
  • Email: cs@kingbee.vn
  • Giấy phép có hiệu lực kể từ ngày ký và có thời hạn là 60 tháng.

>>> Kính mời Quý vị xem chi tiết về giấy phép tại đây

