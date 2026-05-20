Bố cáo hoạt động dịch vụ việc làm Công ty TNHH Toshin Development Việt Nam

Công ty TNHH Toshin Development Việt Nam thông báo về giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm số: 4571/2026/20/GP-HCM

Ngày 11-05-2026, Công ty TNHH TOSHIN DEVELOPMENT VIỆT NAM được Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm với các thông tin chi tiết như sau:

· Mã số giấy phép: 4571/2026/20/GP-HCM (Cấp lần đầu ngày 11 tháng 5 năm 2026)

· Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH TOSHIN DEVELOPMENT VIỆT NAM

· Lĩnh vực hoạt động: Hoạt động dịch vụ việc làm và các hoạt động khác được cấp phép theo quy định của pháp luật.

· Mã số doanh nghiệp: 0317586305

· Trụ sở chính: Tầng 26, Saigon Centre, 67 Lê Lợi, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

· Người đại diện theo pháp luật thực hiện hoạt động dịch vụ việc làm: Ông ENDO YUICHI - Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

· Điện thoại: (+84) 2838212411

· Email: admin_tdvn@toshin-dev.co.jp

· Website: https://www.toshin-dev.co.jp/vn/

· Giấy phép có hiệu lực kể từ ngày ký và có thời hạn là 60 tháng.