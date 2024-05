Công ty WVS-LA: Mỗi công nhân viên là một “chiến sĩ” phòng cháy chữa cháy

Ngày 15-5, Công ty CP Xử lý Chất thải Việt Nam - Long An (VWS-LA) đã phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC Cứu hộ cứu nạn – Công an tỉnh Long An tổ chức buổi tập huấn PCCC và ứng cứu sự cố cho lực lượng tại chỗ của dự án Khu Công nghệ Môi trường xanh (Long An), thuộc VWS-LA. Đây là khu vực có diện tích gần 1.800 ha, trong đó có hơn 400 ha rừng được giữ lại làm vành đai cây xanh cách ly cho dự án.

VWS đã phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC Cứu hộ cứu nạn – Công an tỉnh Long An tổ chức buổi tập huấn PCCC và ứng cứu sự cố cho lực lượng tại chỗ của dự án Khu Công nghệ Môi trường xanh (Long An)

Tại buổi tập huấn, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn – Công an tỉnh Long An đã trao đổi, cập nhật và hướng dẫn kiến thức các bước triển khai PCCC nếu có sự cố xảy ra cho lực lượng PCCC của doanh nghiệp này. Trong đó có các kỹ năng như thao tác bố trí, lắp vòi chữa cháy, dập tắt lửa kịp thời… Lực lượng PCCC tại chỗ của VWS-LA đã nhiệt tình tham gia thực hành các kỹ năng triển khai PCCC trong tình huống giả định rừng bị cháy.

Ông Dương Văn Cường, Giám đốc Hành chính Công ty VWS-LA nhìn nhận, mùa khô năm 2024 rất khốc liệt chứ không như mọi năm, nhiệt độ luôn ở mức cao tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Điều này đã được công ty dự trù trước từ cuối năm 2023, đầu năm 2024 đã xây dựng thêm hàng rào kiên cố cho toàn bộ khu vực Khu công nghệ Môi trường Xanh Long An. Mục đích nhằm ngăn người dân vào hun khói lấy mật ong, đốt đồng, hút thuốc lá… có thể gây cháy và nếu phát hiện chậm có thể cháy lan và gây cháy lớn.

Song song đó, công ty còn đầu tư thêm đường công vụ chạy xung quanh hàng rào Khu công nghệ Môi trường Xanh để không cần phải đi ghe xa xôi, mất nhiều thời gian. "Bây giờ bảo vệ đi tuần tra giáp vòng Khu công nghệ Môi trường Xanh chỉ mất khoảng 30 phút, thay vì 2 giờ đồng hồ đi ghe như trước" – ông Cường cho biết.

VWS đầu tư thêm hàng chục ống chữa cháy nhiều kích cỡ, 3 máy chữa cháy mini

Công ty còn đầu tư thêm hàng chục ống chữa cháy nhiều kích cỡ, 3 máy chữa cháy mini, dễ dàng vận chuyển đến chữa cháy với những đám cháy nhỏ, ngăn ngừa cháy lan trong khi chờ lực lượng đưa máy chuyên nghiệp đến. Trước đó, Công ty VWS-LA đã xây dựng 3 tháp canh (mỗi tháp cao 12 mét) để trực chiến và cảnh báo nguy cơ cháy, trang bị 3 máy chữa cháy chuyên dụng, 5 xuồng máy cơ động vận chuyển người và trang thiết bị PCCC khi có sự cố, hàng chục bình chữa cháy cầm tay…

“Công ty VWS-LA đã đầu tư hết mức để hạn chế tối đa nguy cơ có thể xảy ra cháy tại Khu Công nghệ Môi trường Xanh (Long An). Từ đầu năm đến nay đã hỗ trợ trên 10 đám cháy (trước chỉ có 2-3 đám cháy) ở những khu vực giáp ranh, lân cận với huyện Thủ Thừa như Bến Lức. Nhiệm vụ bảo vệ PCCC không chỉ riêng cho khu Công nghệ Môi trường Xanh mà còn hỗ trợ các đơn vị lân cận. Công ty còn tuyển dụng công nhân, bảo vệ là dân địa phương và luôn có mặt 24/24. Lực lượng PCCC tại chỗ được bố trí trực luân phiên, chỉ cần có sự cố là sẽ có mặt hỗ trợ ngay lập tức” – ông Cường nhấn mạnh.

Cũng theo ông Cường, nhờ thường xuyên duy trì tập huấn và thực hành nên lực lượng PCCC tại chỗ của công ty luôn thao tác và xử lý tốt các tình huống thực hành trong thực tiễn. Công ty VWS-LA còn phối hợp UBND các xã giáp ranh của tỉnh Long An tăng cường tuần tra, nhắc nhở các hộ dân và cắm biển báo cấm lửa để đề phòng cháy rừng…

Khu công nghệ Môi trường Xanh do ông David Dương - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Xử lý Chất thải Việt Nam – Long An (VWS-LA) làm chủ đầu tư có diện tích gần 1.800 ha, là nơi tiếp nhận và xử lý tất cả các loại rác như rác thải thông thường, chất thải công nghiệp nguy hại và không nguy hại, chất thải y tế, chất thải điện tử trong tương lai… Rác thải sau khi được xử lý sẽ được tận dụng để tái chế thành các sản phẩm hữu ích.

HẰNG TRƯƠNG