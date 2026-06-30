Công ty XSKT Thành phố Hồ Chí Minh: Duy trì hiệu quả, minh bạch quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số và khẳng định vai trò “Ích nước - Lợi nhà”

Năm 2026, Ban lãnh đạo công ty đã đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng doanh thu từ 2 con số theo mục tiêu chung của thành phố. Kế hoạch doanh thu cả năm (không bao gồm VAT) đạt mức 15.754 tỷ đồng và lãi trước thuế kỳ vọng đạt 2.005 tỷ đồng. Động lực lớn giúp thúc đẩy mục tiêu này đến từ việc Bộ Tài chính chấp thuận điều chỉnh hạn mức doanh số phát hành mỗi kỳ lên 160 tỷ đồng (thay vì mức 140 tỷ đồng trước đó) bắt đầu triển khai mạnh mẽ.

Nhờ sự linh hoạt điều phối, 6 tháng đầu năm 2026, XSKT Thành Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả kinh doanh vô cùng khởi sắc, giữ vững quỹ đạo bám sát và hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng đều đặn phản ánh đúng năng lực quản trị hiệu quả và sự đồng lòng của Tập thể cán bộ công nhân viên (CB-CNV) và của hệ thống phân phối đại lý trong khu vực. Ngoài hoạt động kinh doanh, việc thực hiện công khai, minh bạch tình hình quản trị và quỹ lương, thưởng của cán bộ công nhân viên (CB-CNV), người lao động luôn được công ty nghiêm túc chấp hành.

Kết quả Kinh doanh năm 2025: Tổng doanh thu: Đạt 14.321 tỷ đồng, vượt kế hoạch đặt ra là 13.167 tỷ đồng. Doanh thu từ vé số: Đạt 14.290 tỷ đồng (kế hoạch là 13.520 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế: Cán mốc 1.994 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế: Đạt 1.569 tỷ đồng. Tổng quỹ lương (bao gồm người lao động và quản lý): Hơn 134,5 tỷ đồng Tiền thuế và các khoản đã nộp vào Ngân sách Nhà nước lên đến 5.686 tỷ đồng. Nguồn lực tài chính khổng lồ này đã đóng góp trực tiếp vào công cuộc xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển y tế, giáo dục và các công trình phúc lợi trọng điểm của TPHCM.

Tiếp tục Chuyển đổi số mạnh mẽ- áp dụng công nghệ vào quy trình sản xuất- kinh doanh, gia tăng sự khách quan, minh bạch.

Công ty TNHH MTV XSKT Thành phố Hồ Chí Minh chủ động triển khai các giải pháp chuyển đổi số sâu rộng vào quản trị, điều hành, và đặc biệt là nâng cấp công nghệ ngành in

Bước vào kỷ nguyên kinh tế số, xã hội ngày càng đòi hỏi cao hơn về tính tiện ích, nhanh chóng và hiện đại. Nhận thức rõ điều đó, Công ty XSKT Thành Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai các giải pháp chuyển đổi số sâu rộng vào quản trị, điều hành, và đặc biệt là nâng cấp công nghệ ngành in. Doanh nghiệp đã tiến hành sắp xếp, tinh gọn bộ máy các phòng ban, đồng thời thành lập "Ban nghiên cứu và đầu tư phát triển công nghệ in xổ số giai đoạn tiếp theo". Việc ứng dụng số hóa này giúp tối ưu hóa quy trình trả thưởng, thu hồi, kiểm đếm vé không tiêu thụ hết, giảm thiểu rủi ro, nâng cao năng suất kinh doanh và quản lý chuỗi đại lý một cách chính xác, khoa học.

Việc ứng dụng số hóa giúp Công ty tối ưu hóa hoạt động SX-KD

Song hành cùng bước tiến công nghệ là chiến lược đa dạng hóa sản phẩm nhằm đáp ứng thị hiếu ngày một phong phú của người chơi. Bên cạnh loại hình vé số truyền thống vốn là bệ đỡ kinh tế bền vững, doanh nghiệp đã ban hành thể lệ và vận hành chuyên nghiệp quy trình phát hành, thu hồi, kiểm đếm và tiêu hủy dòng sản phẩm vé xổ số cào biết kết quả ngay. Sự linh hoạt, nhạy bén này không chỉ làm phong phú thêm thị trường giải trí lành mạnh, mà còn mở rộng đáng kể địa bàn tiêu thụ, tối ưu hóa doanh thu cho công ty.

XSKT Thành phố Hồ Chí Minh luôn xem nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất, là nền tảng cho sự phát triển bền vững. Là một doanh nghiệp nhà nước, Công ty luôn tuân thủ nghiêm ngặt chế độ tiền lương, thưởng đối với CB-CNV theo đúng quy định. Tính đến năm 2025, Công ty có tổng số 376 người CB-CNV (Bao gồm Người quản lý, ban điều hành và NLĐ Công ty). Đây là một lực lượng lao động ổn định, đóng góp vào hoạt động chung của Công ty.

Theo báo cáo quản trị vừa được công bố, mức lương trung bình của Ban điều hành và Người lao động tại Công ty trong năm 2025 đạt 29,18 triệu đồng/người/tháng (tương đương 350,21 triệu đồng/người/năm). Tiền thưởng và các khoản thu nhập khác bình quân: Đạt 79,30 triệu đồng/người/năm (tương đương khoảng 6,61 triệu đồng/người/tháng).

Khẳng định vai trò "Ích nước lợi nhà" và công tác an sinh xã hội

6 tháng đầu năm 2026, Công ty TNHH MTV XSKT Thành phố Hồ Chí Minh đã tài trợ gần 20 tỷ đồng cho các hoạt động Từ thiện- Xã hội. Trong ảnh: Ông Trương Vĩnh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty (thứ ba từ phải sang) trao chi phí mổ tim cho trẻ em bị tim bẩm sinh

Mỗi tấm vé số phát hành không chỉ mang đến niềm vui may mắn cho người chơi, mà phần lớn doanh thu có được đều quay trở lại đầu tư trực tiếp cho các công trình y tế, giáo dục, hạ tầng của Thành Hồ Chí Minh.

Bên cạnh trách nhiệm kinh tế, tinh thần tương thân tương ái luôn được công ty đặt lên hàng đầu thông qua hàng loạt hoạt động xã hội thường niên. Công ty tài trợ, hỗ trợ cho Quỹ vì người nghèo, đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, tài trợ học bổng nâng bước học sinh nghèo hiếu học và hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, người bán vé số dạo trên địa bàn thành phố và trong khu vực, hỗ trợ Hội bệnh nhân nghèo mổ tim cho các cháu thiếu nhi...Với số tiền lên đến gần 20 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Việc đồng hành trực tiếp cùng cộng đồng đã minh chứng cho giá trị cốt lõi: Phát triển kinh doanh luôn song hành cùng trách nhiệm xã hội.

Doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ tuyệt đối các quy định pháp luật hiện hành, các thông tư hướng dẫn, nghị định của Bộ Tài chính và cơ quan ban ngành liên quan đến chế độ tiền lương, tiền thưởng và bảo hiểm của người lao động. Toàn bộ lợi nhuận sau khi thực hiện trích lập đầy đủ quỹ khen thưởng và phúc lợi theo đúng quy định đều được nộp về ngân sách nhà nước. Sự minh bạch này không chỉ là nghĩa vụ mà còn là kim chỉ nam giúp bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động, tạo động lực mạnh mẽ động viên toàn thể 376 CB-CNV (Bao gồm Người quản lý, ban điều hành và NLĐ Công ty) tiếp tục cống hiến vì mục tiêu chung của doanh nghiệp.

Bước sang giai đoạn tiếp theo của năm 2026, với nền tảng quản trị minh bạch, hệ thống quản lý định hướng số hóa toàn diện, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành Hồ Chí Minh vững tin sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế và lan tỏa nhiều hơn nữa giá trị nhân văn đến với xã hội và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phồn vinh của Thành phố mang tên Bác.

HỒNG MINH