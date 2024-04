Cục Điện ảnh tiết lộ lý do thiếu phim truyện Việt Nam tại HIFF 2024

Theo ông Vi Kiến Thành, lúc đầu Việt Nam có 1 phim truyện dài là Ầu ơ ví dầu định tham dự giải nhưng phim này Cục Điện ảnh khi thẩm định đã không cấp giấy phép do có nhiều yếu tố vi phạm Luật Điện ảnh. Ở hạng mục phim ngắn, Việt Nam có 3 phim: Bát mã truy phong, Cuối đường dậy lên một tiếng gọi, Ngủ ngon em yêu. Do thể lệ của LHP chỉ cho mỗi nước một số lượng có hạn nên không thể mang tất cả các phim của Việt Nam đi dự giải.

Lãnh đạo Cục Điện ảnh cho biết tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có 3 LHP quốc tế: Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội (do Bộ VH-TT-DL tổ chức); Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng (do một số nước châu Á và Đà Nẵng đứng ra tổ chức); Liên hoan phim Quốc tế TPHCM (do TPHCM tổ chức).

"Một số thông tin nói HIFF 2024 phạm luật, tôi khẳng định là không phải phạm luật. Các tỉnh/thành phố được quyền tổ chức LHP quốc tế. Kinh phí tổ chức LHP do địa phương từ lo liệu tự nguồn xã hội hóa", ông Vi Kiến Thành nhấn mạnh. Theo Luật Điện ảnh 2022 cho phép các địa phương đứng ra tổ chức LHP theo hướng cởi mở, tạo ra nhiều sân chơi để nghệ sĩ trong nước cọ xát, giao lưu, học hỏi.

MAI AN