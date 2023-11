Cục Thuế Tây Ninh với các giải pháp đảm bảo nguồn thu

Trong đó, chú trọng hiện đại hóa công tác quản lý thuế, tuyên truyền hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, đa dạng hóa, đổi mới các hình thức tuyên truyền hỗ trợ; triển khai các ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế, đảm bảo bao quát đầy đủ đối tượng nộp thuế, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về người nộp thuế; thường xuyên đối thoại, trao đổi thông tin để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế

Ngành Thuế đã tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh, duy trì các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về thuế; cung cấp tin bài cho các cơ quan báo, đài địa phương đưa tin, tuyên truyền các chính sách thuế được sửa đổi, bổ sung như: phối hợp với Đài PTTH Tây Ninh sản xuất nội dung chuyên mục “Thuế và Đời sống”; thực hiện đưa tin, phóng sự về hoạt động của cơ quan thuế; hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đồng thời tổ chức các buổi tọa đàm, hội nghị đối thoại doanh nghiệp, hướng dẫn về chính sách thuế.

Cục Thuế đã chủ động triển khai công tác tuyên truyền về các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ về miễn, giảm, gia hạn tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất dưới nhiều hình thức; tuyên truyền qua trang thông tin điện tử của Cục Thuế với nội dung các tin bài, văn bản về chính sách thuế mới, các văn bản giải đáp vướng mắc của người nộp thuế, hoạt động của cơ quan thuế để người dân và cộng đồng doanh nghiệp biết, hiểu và hưởng ứng, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đặc biệt, Cục Thuế đã đẩy nhanh việc triển khai hỗ trợ giải đáp vướng mắc, thông qua hình thức điện tử như: đăng tải clip, văn bản hướng dẫn trên website Cục thuế, tin, bài viết, infographic, trả lời trực tuyến trên fanpage của Cục Thuế, hỏi đáp trực tuyến trên trang Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh.

Bên cạnh đó, Cục Thuế thực hiện tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của công chức trong công tác quản lý thuế; tổ chức đánh giá chất lượng đối thoại, giải đáp vướng mắc của người nộp thuế thông qua phiếu đánh giá, nhằm cải thiện chỉ số hài lòng của người dân, người nộp thuế; chú trọng công tác tôn vinh, khen thưởng người nộp thuế có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, có đóng góp số thu lớn cho ngân sách nhà nước để kịp thời động viên, khuyến khích người nộp thuế, tạo động lực phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Giải pháp để đạt nguồn thu

Ông Nguyễn Tấn Lợi, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Tây Ninh cho biết, để hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2023, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh thực hiện các nhóm giải pháp: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, đặc biệt là giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế bằng phương thức điện tử, cải cách, đơn giản hóa TTHC thuế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong việc thực thi, chính sách pháp luật thuế.

Theo đó, Cục Thuế sẽ tăng cường các biện pháp tuyên truyền, khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC qua các dịch vụ công trực tuyến; dịch vụ bưu chính công ích và đồng hành cùng cơ quan thuế thực hiện thắng lợi mục tiêu chuyển đổi số làm nền tảng phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; triển khai các giải pháp phù hợp nhằm giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng đúng quy định; tập trung thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề với các lĩnh vực rủi ro cao, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp sử dụng hoá đơn điện tử bất hợp pháp; tăng cường các giải pháp phòng, chống gian lận hóa đơn điện tử.

Đồng thời, Cục Thuế cũng tham mưu UBND tỉnh giám sát chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể tình hình thu ngân sách trên địa bàn quản lý theo từng khoản thu, sắc thuế; tập trung vào các khu vực kinh tế, các sắc thuế còn dư địa, để có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời, chỉ đạo từng đơn vị, từng công chức quản lý thực hiện các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; Thực hiện tốt công tác nội ngành, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đề cao trách nhiệm của công chức trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Kết quả thu ngân sách của tỉnh Tây Ninh 10 tháng năm 2023 đạt 8.085,113 tỷ đồng, so với dự toán pháp lệnh năm 2023 (9.050 tỷ đồng) đạt 89,34%; so với dự toán UBND tỉnh giao (9.600 tỷ đồng) đạt 84,22%; so với cùng kỳ năm 2022 giảm 11,08%.

Tổng thu không kể xổ số kiến thiết và tiền sử dụng đất là 5.495,509 tỷ đồng, so với dự toán pháp lệnh đạt 79,88%; so với dự toán UBND tỉnh giao đạt 79,65%.

Để hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 do UBND tỉnh giao (9.600 tỷ đồng) thì nhiệm vụ trong 2 tháng cuối năm còn phải thu là 1.515 tỷ đồng tương đương mỗi tháng phải thu 758 tỷ đồng.