Cùng giúp người dân ổn định cuộc sống sau bão lũ

Ngày 1-11, lũ trên các sông ở TP Đà Nẵng và Huế tiếp tục xuống thấp, các lực lượng chức năng cùng người dân tiếp tục tổ chức khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống.

Ghi nhận tại xã Nam Phước và xã Điện Bàn Tây, các trường học như Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường Mẫu giáo Duy Vinh, Trường Tiểu học Phan Bội Châu... nước đã rút nhưng vẫn còn lớp bùn dày. Các vật dụng trong phòng học ẩm ướt, bàn ghế hư hỏng nặng. Ngay khi đến nơi, khoảng 200 sinh viên Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng phân chia công việc, dọn bùn đất, lau bàn ghế, sắp xếp đồ dùng và vệ sinh khuôn viên trường.

Trường Cao đẳng Đà Nẵng, đội tình nguyện gồm 50 sinh viên các khoa Điện - Điện tử, Cơ khí, Tự động hóa đã đến giúp người dân sửa chữa đồ điện, xe máy, hệ thống điện trong nhà. “Siêu thị 0 đồng” của nhà trường cũng tăng cường vận động quyên góp quần áo, vật dụng hỗ trợ vùng lũ.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, thành phố đã thống nhất chi 200 tỷ đồng từ ngân sách để hỗ trợ người dân và khắc phục hạ tầng thiết yếu sau mưa lũ. Ưu tiên trước mắt là ổn định đời sống, đảm bảo lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm cho người dân.

Sinh viên Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng hỗ trợ dọn vệ sinh tại Trường Tiểu học Phan Bội Châu (xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trong ngày 1-11, tinh thần sẻ chia và hướng về đồng bào vùng lũ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tại TP Huế. Nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và lực lượng chức năng đã đồng loạt chung tay hỗ trợ, giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Trong ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế đã tiếp nhận 10 tỷ đồng từ Quỹ Khởi sự Từ Tâm nhằm hỗ trợ khắc phục thiệt hại sau mưa lũ. Công an TP Huế đã tiếp nhận 30 tấn lương thực và nhu yếu phẩm do Bộ Công an hỗ trợ, kịp thời chuyển đến người dân vùng ngập sâu.

Công ty CP Vận tải Hùng Đạt cũng trao 400 suất quà cho bà con vùng lũ, chia sẻ khó khăn sau thiên tai. Thừa ủy quyền Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Nguyễn Đại Phúc, Giám đốc Công ty Điện lực Huế đã trao 1 tỷ đồng đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế nhằm hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ.

* Cùng ngày, có mặt tại xã Cẩm Duệ và xã Cẩm Bình - đây là hai xã nằm ở vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ (tỉnh Hà Tĩnh), phóng viên Báo SGGP ghi nhận, mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn, đục ngầu. Trong khi đó hồ chứa Kẻ Gỗ đang xả tràn 550m3/giây nên hầu hết các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã ở khu vực trũng thấp đều bị ngập sâu, chia cắt, cô lập, có điểm ngập từ 1-2m, giao thông tê liệt hoàn toàn.

Ông Đặng Văn Thành, Trưởng phòng Kinh tế xã Cẩm Duệ, cho biết, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã chủ động sơ tán hơn 780 hộ dân với hơn 1.400 nhân khẩu sinh sống ở các khu vực trũng thấp, ngập sâu, ven sông Ngàn Mọ, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi tránh trú an toàn. Trong khi đó, xã Cẩm Bình cũng đã sơ tán khoảng 150 hộ dân với 600 nhân khẩu đến nơi an toàn.

* Chiều 1-11, đoàn công tác Quân đoàn 34 phối hợp với xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi) khảo sát điểm sạt lở ở thôn Ngọc Nang, nơi cô lập hơn 400 hộ dân thuộc 5 thôn trong 4 ngày qua, nhằm xây dựng phương án khắc phục, sớm ổn định đời sống người dân.

Đoàn công tác trực tiếp băng qua các điểm sụt lún, khảo sát nền địa chất, dự báo tình hình sạt lở, qua đó thống nhất, trước mắt sẽ huy động lực lượng mở đường tạm để người dân và học sinh có thể đi lại bằng xe máy, về lâu dài địa phương sẽ kiến nghị đầu tư xây dựng cầu kiên cố. Đồng thời, các lực lượng của Quân đoàn 34 phối hợp với địa phương dọn dẹp, khơi thông các điểm sạt lở khác trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Khang Yên, Phó Tham mưu trưởng Quân đoàn 34, cho biết, hiện đơn vị đã huy động khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 máy xúc của Sư đoàn 10 đến hiện trường tham gia thông đường cho dân đi lại, bắt đầu triển khai từ ngày 2-11, sẽ rút quân khi hoàn thành nhiệm vụ.

Ngày 1-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định số 2427/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp 100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho Thành phố Đà Nẵng để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trước mắt và ổn định đời sống người dân sau mưa lũ như đề nghị của Bộ Tài chính. Trước những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 11, 12 và đợt mưa lũ kéo dài, gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản và đời sống của nhân dân, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Vận động cứu trợ Trung ương cũng đã ký ban hành thông báo về việc tiếp tục vận động, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 11, số 12 và mưa lũ gây ra.

NHÓM PV