Còn trên 22.000 nhà bị ngập tại vùng mưa lũ miền Trung

Tính đến sáng 1-11, mưa lũ và thiên tai khắc nghiệt tại miền Trung đã làm 35 người thiệt mạng và mất tích (tăng 1 người so với báo cáo chiều tối 31-10), theo thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai sáng nay.

Trong số 35 người thiệt mạng và mất tích tại các địa phương: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Lâm Đồng tính đến sáng nay, có 29 người thiệt mạng (nhiều nhất là tại Huế và Đà Nẵng) và 6 người còn mất tích, cùng với 43 người khác bị thương.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, hiện còn 22.119 nhà bị ngập.

Lực lượng chức năng sơ tán người dân ra khỏi vùng nước ngập ven sông Cà Ty ở tỉnh Lâm Đồng

Thiệt hại về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và giao thông rất lớn. Hiện còn 44 vị trí trên các tuyến quốc lộ đang ách tắc giao thông, trong đó có 23 vị trí trên hệ thống quốc lộ do Bộ Xây dựng quản lý, bao gồm: 13 vị trí tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (dự kiến hôm nay sẽ thông tuyến), 7 vị trí trên Đường Trường Sơn Đông (dự kiến hôm nay cũng sẽ thông tuyến), 2 vị trí tuyến La Sơn - Hòa Liên (dự kiến ngày 2-11 sẽ thông tuyến)… Tổng khối lượng đất, đá sạt lở khoảng 262.845m3.

Từ trưa hôm qua 31-10, đã thông tuyến tàu chạy chậm đoạn qua Huế - Đà Nẵng; tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM cũng đã thông tuyến, các tàu trở lại hoạt động bình thường.

Về điện lực, còn 97.090 khách hàng mất điện (nhiều nhất là tại Đà Nẵng: 93.356 khách hàng - chiếm hơn 96%).

PHÚC HẬU