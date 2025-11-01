Báo SGGP mở đợt vận động ủng hộ đồng bào miền Trung

Nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung, Báo SGGP mở cuộc vận động quyên góp ủng hộ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ. Báo SGGP rất mong nhận được sự chia sẻ, ủng hộ từ bạn đọc và các cơ quan, doanh nghiệp.

Kính gửi đồng bào, quý cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước!

Những ngày vừa qua, mưa và lũ lớn lịch sử liên tiếp tàn phá tại một số tỉnh miền Trung, gây thiệt hại nặng nề về người và của. Nhiều ngôi nhà bị sập, ruộng đồng chìm trong biển nước. Nhiều tuyến đường bị sạt lở. Biết bao gia đình mất đi tài sản cả đời gầy dựng, thậm chí nhiều gia đình mất đi người thân...

Bạn đọc có thể đóng góp trực tiếp tại trụ sở Báo SGGP, địa chỉ 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM hoặc các Văn phòng đại diện tại Hà Nội, Đà Nẵng, Đà Lạt, Cần Thơ. Tài khoản tiếp nhận: Báo Sài Gòn Giải Phóng, số tài khoản 3100231438 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh TPHCM. Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: Hỗ trợ đồng bào vùng bão, lũ.

Quét QR code để ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do mưa lũ

BAN BIÊN TẬP