Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến các đảng viên lão thành

Sáng 26-8, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã dự lễ và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 2-9-2026 đến các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ TP Huế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao tặng và gắn Huy hiệu 80 năm cho 3 đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ TP Huế, gồm các đồng chí: Trần Thị Bồn (sinh năm 1930, phường Hương An), Nguyễn Thị Ngãi (sinh năm 1933) và Hoàng Thị Yến (sinh năm 1931) thuộc phường Thuận Hóa.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên lão thành tại Huế

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác cũng đã đến tận gia đình các đồng chí Nguyễn Hữu Đề (sinh năm 1927, phường An Cựu), đồng chí Đỗ Thị Lý (sinh năm 1928 phường Thuận Hóa) để trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống; lắng nghe các đảng viên lão thành chia sẻ những kỷ niệm trong quá trình hoạt động cách mạng, công tác và cống hiến cho quê hương, đất nước. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với các đảng viên lão thành, người có công với cách mạng; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hậu phương Quân đội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành ở TP Huế

Sáng cùng ngày, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ở TP Huế. Tại đây, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh; bày tỏ xúc động khi được dâng hương tưởng nhớ người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị tướng tài ba của Cách mạng Việt Nam.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà gia đình đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương.

VĂN THẮNG