Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phải tạo chuyển biến căn bản, thực chất trong công tác cán bộ

Chiều 26-8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan về Đề án tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cơ bản thống nhất với báo cáo và ý kiến trao đổi; nhấn mạnh Nghị quyết 26-NQ/TW là quyết sách chiến lược quan trọng về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược. Định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, nghị quyết mới của Trung ương khóa XIV phải thực sự tạo ra bước phát triển mới về tư duy, thể chế và phương thức công tác cán bộ.

Phải kế thừa những quan điểm, nguyên tắc còn nguyên giá trị của Nghị quyết 26-NQ/TW, đồng thời phải giải quyết được những vấn đề mới thực tiễn đặt ra. Không đổi mới chỉ để khác, không biến nghị quyết thành tập hợp các quy trình nghiệp vụ, không đưa vào nghị quyết những nội dung thuộc thẩm quyền văn bản của cấp dưới. Tiếp tục phải hoàn thiện các quan điểm chỉ đạo: Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về công tác cán bộ; tập trung dân chủ phải đi đôi với rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm; phân cấp gắn với kiểm soát quyền lực; đức là gốc, nhưng phải coi trọng thực tài và kết quả; không lấy cơ cấu thay cho tiêu chuẩn, đồng thời phải đảm bảo kế thừa, chuyển tiếp giữa các thế hệ.

Về mục tiêu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đến năm 2030, phải tạo chuyển biến căn bản, thực chất trong công tác cán bộ; cơ bản hoàn thiện nền tảng về thể chế, vị trí việc làm, khung năng lực, đánh giá, tạo nguồn, dữ liệu và quản trị đội ngũ. Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng được đội ngũ cán bộ và nền quản trị, phát triển đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu phát triển của một nước phát triển, thu nhập cao.

* Cùng ngày, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý. Trên cơ sở các ý kiến tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục hoàn thiện báo cáo, rà soát quy định, cơ chế và cách tổ chức thực hiện liên quan đến cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý.

Mỗi việc phải rõ cơ quan chủ trì, thời hạn, kết quả; tránh ban hành thêm văn bản nhưng thực tiễn không chuyển biến. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ diện Ban Bí thư quản lý không chỉ để có nguồn thay thế khi cần, mà để bảo đảm sự kế thừa liên tục, vững vàng và phát triển trong năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; để mỗi quyết sách của Trung ương được chuyển hóa nhanh hơn, đầy đủ hơn thành kết quả trong thực tiễn.

TTXVN