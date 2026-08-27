Chiều 27-8, Đảng ủy Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM tổ chức Hội nghị công bố các quyết định thành lập tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM; lãnh đạo các đơn vị và các đồng chí được chỉ định tham gia cấp ủy của 8 tổ chức đảng trực thuộc.

Hội nghị công bố các quyết định thành lập tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM. Ảnh: Tam Nguyên

Hội nghị đã công bố các quyết định của Đảng ủy Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM về việc tiếp nhận các tổ chức đảng và đảng viên về trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM; công bố và trao các quyết định thành lập các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM; chỉ định cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức đảng trực thuộc.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Báo Sài Gòn Giải Phóng trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM.

Đồng thời, chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Báo Sài Gòn Giải Phóng nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm các đồng chí: Nguyễn Khắc Văn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; Bùi Thị Hồng Sương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; Phạm Văn Trường, Phó Tổng Biên tập, Tổng Thư ký Tòa soạn, Chủ tịch Công đoàn Báo Sài Gòn Giải Phóng; Trương Đức Nghĩa, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; Ngô Quang Trưởng, Phó Tổng Thư ký Thường trực Tòa soạn; Nguyễn Phước Bình, Phó Tổng Thư ký Tòa soạn kiêm Trưởng Ban Khoa giáo; Nguyễn Thụy Bảo Châu, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Truyền thông - Sự kiện.

Đồng chí Nguyễn Khắc Văn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy bộ phận Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Đồng chí Bùi Thị Hồng Sương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy bộ phận Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Báo Sài Gòn Giải Phóng nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: TAM NGUYÊN

Song song đó, thành lập Đảng bộ bộ phận Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM; chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM. Đồng chí Cao Anh Minh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV) làm Bí thư Đảng ủy.

Ngoài ra, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Báo Điện tử Tuổi Trẻ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM. Đồng chí Trần Xuân Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Tổng Biên tập Báo Điện tử Tuổi Trẻ, làm Bí thư Đảng ủy.

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM quyết định thành lập Chi bộ Trung tâm Đào tạo và Truyền thông trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM; chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Chi ủy Chi bộ Trung tâm Đào tạo và Truyền thông, trong đó đồng chí Tô Đình Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông, làm Bí thư Đảng ủy.

Đồng chí Lê Văn Minh trao quyết định thành lập Chi bộ Trung tâm Đào tạo và Truyền thông trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM. Ảnh: TAM NGUYÊN

Ngoài ra, quyết định thành lập Chi bộ Văn phòng trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM; chỉ định đồng chí Nguyễn Đình Như Hương, Chánh Văn phòng, làm Bí thư Chi bộ.

Quyết định thành lập Chi bộ Phòng Thư ký Biên tập trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM; chỉ định đồng chí Đỗ Quyết Thắng, Trưởng Phòng Thư ký biên tập, làm Bí thư Chi bộ.

Quyết định thành lập Chi bộ Phòng Kỹ thuật Công nghệ - Chuyển đổi số trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM; chỉ định đồng chí Lê Anh Thi, Trưởng Phòng Kỹ thuật công nghệ - Chuyển đổi số, làm Bí thư Chi bộ.

Quyết định thành lập Chi bộ Phòng Kế hoạch Đầu tư trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM; chỉ định đồng chí Trương Thị Minh Hạnh, Trưởng Phòng Kế hoạch đầu tư, làm Bí thư chi bộ.

Đồng chí Lê Văn Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TAM NGUYÊN

Phát biểu tại buổi trao quyết định, đồng chí Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, cho biết, TPHCM cùng với Hà Nội là hai địa phương có Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình được Bộ Chính trị đưa vào danh sách 8 cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện.

"Đây là một vinh dự, đồng thời cũng là thử thách và áp lực lớn đòi hỏi chúng ta phải hết sức nỗ lực", đồng chí Lê Văn Minh nói, bày tỏ mong muốn trong quá trình hoạt động, 3 đảng bộ bộ phận tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, quan tâm công tác phát triển Đảng, đặc biệt trong đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

“Với khối lượng công việc nhiều, rất mong các đồng chí bắt tay ngay vào việc, xây dựng quy chế làm việc, quy định rõ chức trách nhiệm vụ của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, các đồng chí là cấp ủy chi bộ, các bí thư, phó bí thư để nâng cao chất lượng sinh hoạt, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy vai trò trách nhiệm của đảng viên, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, xây dựng tập thể đồng lòng, vững mạnh”, đồng chí Lê Văn Minh nhấn mạnh.

Ảnh: TAM NGUYÊN

MAI HƯƠNG