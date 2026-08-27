Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Đà Nẵng

Sáng 27-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 2-9-2026 đến các đảng viên thuộc Đảng bộ TP Đà Nẵng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi sức khỏe đảng viên Hồ Văn Lang. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Đoàn Duy Tân công bố các quyết định của Ban Bí thư về tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 2-9-2026 cho đảng viên Hồ Văn Lang (Lê Anh Tuấn) và đảng viên Nguyễn Thị Hữu.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, tặng hoa và chúc mừng hai đảng viên.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, tặng hoa và chúc mừng các đảng viên. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đảng viên Hồ Văn Lang (Lê Anh Tuấn), sinh ngày 5-1-1927, quê quán xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng; vào Đảng ngày 15-8-1948, chính thức ngày 15-12-1948. Hiện sinh hoạt tại Chi bộ thôn An Thọ, Đảng bộ xã Tây Hồ. Đảng viên Nguyễn Thị Hữu, sinh ngày 1-1-1928, quê quán phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng; vào Đảng ngày 9-2-1948, chính thức ngày 6-8-1948. Hiện sinh hoạt tại Chi bộ 29 Hòa Cường Bắc, Đảng bộ phường Hòa Cường.

Trong sáng cùng ngày, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến nhà riêng trao Huy hiệu và chứng nhận 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên Lê Thanh Minh (SN 1930) đang sinh hoạt tại Chi bộ tổ dân phố Phong Hòa, Đảng bộ phường Hội An, TP Đà Nẵng.

Thăm hỏi, động viên các đảng viên Nguyễn Thị Hữu, Hồ Văn Lang, Lê Thanh Minh và gia đình, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc mừng các đảng viên lão thành vinh dự nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2026) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2026).

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, tặng hoa chúc mừng đảng viên Lê Thanh Minh. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ghi nhận những đóng góp, cống hiến của các đảng viên qua 80 năm gắn bó, rèn luyện và phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình cống hiến và lòng trung thành của người đảng viên với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; đồng thời truyền lại cho thế hệ trẻ những kinh nghiệm, bài học về lý tưởng cách mạng, bản lĩnh, đạo đức và tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy Đảng TP Đà Nẵng tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống, lắng nghe và trân trọng những ý kiến đóng góp của các đảng viên lão thành, qua đó phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”.

XUÂN QUỲNH