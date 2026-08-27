Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến 2 đảng viên cao niên

Tại nhà riêng đồng chí Bùi Quang Vinh (sinh năm 1929, đảng viên Chi bộ khu phố 15, phường Cát Lái), Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc đồng chí sống trường thọ bên gia đình, tiếp tục là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.
Đồng chí cũng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp gia đình chăm lo sức khỏe cho đồng chí Bùi Quang Vinh.
Tại gia đình đồng chí Nguyễn Văn Tư (sinh năm 1926, sinh hoạt Đảng tại Chi bộ khu phố 5, phường An Khánh), Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, thăm hỏi sức khỏe, đời sống của đồng chí và gia đình.
Bí thư Thành ủy TPHCM cũng gửi lời chúc sức khỏe đến đồng chí Phạm Thị Hồi, vợ đồng chí Nguyễn Văn Tư, người vừa nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng dịp 3-2-2026; chúc hai đồng chí sống vui, sống khỏe, trường thọ bên con cháu, tiếp tục là tấm gương cho các thế hệ noi theo.
Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng dành cho những đảng viên có quá trình cống hiến lâu dài, giữ vững phẩm chất người đảng viên.