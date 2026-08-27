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Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến 2 đảng viên cao niên

SGGPO

Ngày 27-8, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Bùi Quang Vinh và đồng chí Nguyễn Văn Tư.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Bùi Quang Vinh và đồng chí Nguyễn Văn Tư. Thực hiện: VĂN MINH

Tại nhà riêng đồng chí Bùi Quang Vinh (sinh năm 1929, đảng viên Chi bộ khu phố 15, phường Cát Lái), Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc đồng chí sống trường thọ bên gia đình, tiếp tục là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

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Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và thăm hỏi sức khoẻ đồng chí Bùi Quang Vinh. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí cũng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp gia đình chăm lo sức khỏe cho đồng chí Bùi Quang Vinh.

Tại gia đình đồng chí Nguyễn Văn Tư (sinh năm 1926, sinh hoạt Đảng tại Chi bộ khu phố 5, phường An Khánh), Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, thăm hỏi sức khỏe, đời sống của đồng chí và gia đình.

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Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Tư. Ảnh: VĂN MINH

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng gửi lời chúc sức khỏe đến đồng chí Phạm Thị Hồi, vợ đồng chí Nguyễn Văn Tư, người vừa nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng dịp 3-2-2026; chúc hai đồng chí sống vui, sống khỏe, trường thọ bên con cháu, tiếp tục là tấm gương cho các thế hệ noi theo.

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Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Bí thư Đảng ủy phường An Khánh Lê Trần Kiên trò chuyện với đồng chí Nguyễn Văn Tư. Ảnh: VĂN MINH

Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng dành cho những đảng viên có quá trình cống hiến lâu dài, giữ vững phẩm chất người đảng viên.

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VĂN MINH

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