Cựu Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn: "Không ai tặng rượu lại để trong cặp số"

"Bị cáo không hưởng lợi mà phải khắc phục bằng số tiền lớn nhất"

Theo hồ sơ, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cáo buộc phạm vào tội môi giới hối lộ, với số tiền môi giới là 2,65 triệu USD (tương đương gần 62 tỷ đồng). Đây là khoản tiền mà bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Bluesky) đưa để nhờ bị cáo Tuấn “chạy án”.

Nguyễn Anh Tuấn sau đó gọi điện nhờ Hoàng Văn Hưng (lúc đó là điều tra viên chính vụ án). Hằng đã đưa cho Tuấn 2,65 triệu USD, sau đó Tuấn chuyển cho Hưng hơn 2,2 triệu USD để "chạy án". Tuy nhiên, sau này Hằng và Sơn vẫn bị khởi tố, bắt giam.

Trước khi tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn cho biết, bản thân không định tự bào chữa và sẽ dành cho luật sư nói. Tuy nhiên, trước đó bị cáo Hoàng Văn Hưng đã có những nội dung cáo buộc liên quan tới bị cáo về “bỏ lọt tội phạm”, nên bị cáo thấy cần phải lên tiếng.

Cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho hay, đối với nội dung trong kết luận điều tra và cáo trạng, bản thân ông thấy rất ăn năn hối lỗi. Ông Tuấn cho rằng, "đây là một “bản án” vì xuất phát từ tình thương, tin người dẫn đến nỗi đau đớn này".

Bị cáo Tuấn khẳng định tâm phục, khẩu phục với cáo trạng. Ngay từ khi bị bắt khẩn cấp, Tuấn bị kết tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nhưng bị cáo đã có ý kiến, lập luận với cơ quan điều tra vì cho rằng cáo buộc đó không đúng bản chất, bị cáo không có động cơ, mục đích chiếm đoạt tiền của Hằng.

Nói tại tòa, bị cáo Tuấn nói viện kiểm sát và cơ quan điều tra làm việc rất công minh đối với hành vi của mình. Bản chất khi nhận tiền từ Hằng để đưa cho Hoàng Văn Hưng, sau này Tuấn xác định là đưa hối lộ để giúp Hằng và Lê Hồng Sơn không bị khởi tố và cáo buộc bị cáo tội "Môi giới hối lộ" là chính xác.

Quá trình tự bào chữa, bị cáo Tuấn khẳng định, đã sắp xếp cho Hằng và Hưng nhiều lần gặp nhau tại nhà riêng của mình để thuận tiện cho các buổi làm việc sau này. Mỗi lần gặp nhau khoảng 40-45 phút, và chỉ gặp sau 20 giờ.

Tại phiên tòa, bị cáo Tuấn cũng phủ nhận việc Hưng khai Tuấn là người hướng dẫn Hằng trong quá trình “chạy án”. Bị cáo Tuấn cho rằng, mình không liên quan vì không điều tra vụ án này. "Tôi rất phục anh Hưng về khả năng thuyết phục người khác tin vào mình một cách tự nhiên. Hôm trước, Hưng nói đề nghị tách vụ án này thành 2 vụ án và đề nghị điều tra bổ sung đối với Hằng về hành vi đưa hối lộ ở vụ án khác. Tôi cho rằng, đây là lời đe dọa rất khéo của Hưng”, bị cáo Tuấn trình bày.

Khẳng định lại trước tòa, bị cáo Tuấn cho biết, tất cả tiền mà Hằng đưa mình nhờ chạy án đã được gửi cho Hưng, mỗi lần gửi Hưng, Tuấn đều báo lại cho Hằng biết.

Trong hơn 50 phút tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, nếu biết Hoàng Văn Hưng chuyển công tác trong quá trình vụ án vẫn đang được điều tra thì sẽ không bao giờ chuyển tiền cho Hưng, từ đó sẽ không có ngày phải bị quy kết phạm tội.

“Nói cặp số chứa rượu là trơ tráo”

Trước đó, tại phần tự bào chữa, bị cáo Hoàng Văn Hưng liên tục nói có nhận chiếc cặp số từ Nguyễn Anh Tuấn thông qua một tài xế của Công an quận Tây Hồ, nhưng trong cặp chỉ có 4 chai rượu vang và chiếc cặp không có khóa. Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, trong cặp có 450.000USD. Đây là số tiền được Hằng chuyển cho Hưng để lo “chạy án”.

Tự bào chữa, bị cáo Tuấn khẳng định, trong cặp là tiền và “nhắn nhủ” với Hoàng Văn Hưng tại tòa rằng “nói trong cặp số đựng rượu là trơ tráo quá". "Không ai bỏ rượu vào cặp số làm gì, anh em chúng mình từng được biếu rất nhiều rượu, không ai để rượu vào cặp số”, bị cáo Tuấn nói rõ ràng trước tòa.

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn nói trước tòa, từng coi Hưng như em mình, nhưng cả hai đều vi phạm, đây là điều đau lòng nhất. Ngay từ khi bị bắt, Nguyễn Anh Tuấn cho biết, bản thân cũng định giữ danh dự cho Hưng và Cục An ninh điều tra vì đang làm vụ án lớn như thế này lại có sự việc “hối lộ” như vậy; nhưng sau khi biết Hưng đã nói dối mình rằng “vẫn kiểm soát được việc của Hằng và Sơn” nên đã khai báo tất cả. “Ngay đêm tôi bị bắt, lãnh đạo Cục An ninh điều tra cho biết, Hưng đã chuyển công tác từ lâu rồi, lúc đó, tôi thực sự thất vọng và đau khổ, quyết định trình bày hết sự việc”, bị cáo Tuấn cho biết.

Kết thúc phần tự bào chữa, bị cáo Tuấn nói: “Vi phạm pháp luật thì vi phạm rồi, số tiền tôi bồi thường rất lớn, nhưng bản chất vẫn là môi giới hối lộ. Rất mong hội đồng xét xử xem xét các khía cạnh có thể chiếu cố được, vì tôi đang mắc bệnh hiểm nghèo, đang bị ung thư thực quản từ cuối năm 2021. Với mức án mà viện kiểm sát đề nghị, với tôi nó nặng nề quá”, bị cáo Tuấn đề nghị.

Theo viện kiểm sát, ngày 16-9-2022, Hoàng Văn Hưng bị điều chuyển công tác khỏi Phòng 5 sang làm Trưởng phòng 2 (Cục An ninh điều tra, Bộ Công an), không còn nhiệm vụ, thẩm quyền giải quyết điều tra trong vụ án. Tuy nhiên, Hưng đã nhiều lần gặp Tuấn, Hằng, để cung cấp thông tin liên quan vụ án mà Hưng nắm được, tiếp tục hướng dẫn để Hằng, Sơn không bị xử lý hình sự. Hưng đưa ra những lý do không đúng thực tế, thông tin sai sự thật về vai trò của Hưng đối với việc điều tra, xử lý vụ án là “Hưng vẫn kiểm soát được tình hình”. Từ những thông tin gian dối của Hưng, Tuấn tiếp tục nhận từ Hằng và chuyển cho Hưng hơn 800.000 USD. Đối với bị cáo Hoàng Văn Hưng, quá trình xét xử chưa thể hiện rõ sự ăn năn hối cải, chưa khắc phục hậu quả do mình gây ra.

Viện kiểm sát xác định, việc truy tố bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng, Lê Hồng Sơn về tội “Đưa hối lộ”; Nguyễn Anh Tuấn về tội “Mối giới hối lộ” và Hoàng Văn Hưng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là có căn cứ.