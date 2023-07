Cựu điều tra viên vụ "chuyến bay giải cứu" kêu oan, phủ nhận cáo trạng

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Bluesky) và Lê Hồng Sơn (cựu Tổng Giám đốc Công ty Bluesky) hối lộ hơn 38 tỷ đồng cho nhiều quan chức khi tổ chức các "chuyến bay giải cứu".

Đến khi vụ án bị điều tra, Hằng nhờ Nguyễn Anh Tuấn (cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội) tìm người lo giúp để không bị xử lý hình sự. Nhận lời, Nguyễn Anh Tuấn kết nối Hằng gặp Hoàng Văn Hưng (cựu Trưởng Phòng 5 Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an), lúc đó là điều tra viên chính của vụ án "chuyến bay giải cứu".

Hằng đã đưa cho Tuấn 2,65 triệu USD, sau đó Tuấn chuyển cho Hưng hơn 2,2 triệu USD để "chạy án". Tuy nhiên, sau này Hằng và Sơn vẫn bị khởi tố, bắt giam.

Chiều ngày 17-7, sau khi nghe bản luận tội của Viện kiểm sát với mức án đề nghị từ 19-20 năm tù về tội "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản", Hoàng Văn Hưng tiếp tục phủ nhận cáo trạng và kêu oan trong vụ án. Bên cạnh kêu oan, bị cáo Hưng tiếp tục phủ nhận mình nhận chiếc cặp mà bị cáo Nguyễn Anh Tuấn nhờ người mang đến, trong đó có 450.000USD.

Bị cáo Hưng cho rằng, tại phiên tòa, lời khai của bị cáo Hằng là lời khai có định hướng nhằm bảo vệ lời khai của bị cáo Nguyễn Anh Tuấn và gây bất lợi cho mình.

Bị cáo Hoàng Văn Hưng cho biết, đây vẫn không phải là nguyên nhân chính dẫn đến bị cáo này bị truy tố oan. Nguyên nhân chính dẫn tới bị truy tố oan, theo Hưng là do các cơ quan tiến hành tố tụng. Bị cáo Hưng cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã cố tình buộc tội oan đối với bị cáo. Nói tới đây, chủ tọa Vũ Quang Huy nhắc bị cáo Hưng bào chữa cho mình nhưng cũng không đổ tội cho người khác, phải dùng thuật ngữ cho chính xác. Bị cáo Hưng tiếp tục tự bào chữa, cho rằng cơ quan điều tra đã tự gán cho bị cáo tội lừa đảo và ra quyết định khởi tố bị can.

“Việc cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố như vậy hoàn toàn không có bất cứ chứng cứ nào, mà chỉ dựa vào lời khai duy nhất của anh Nguyễn Anh Tuấn. Bản thân bị cáo là người trong cùng cơ quan cũng không có bất cứ cơ hội nào được giải trình, được trình bày về những lời khai của anh Tuấn, và đó cũng là căn cứ để buộc tội bị cáo”, bị cáo Hưng trình bày.

Kết thúc phần tự bào chữa, bị cáo Hoàng Văn Hưng nói do xúc động nên không thể trình bày thêm nữa và chỉ nhắn nhủ bị cáo Nguyễn Anh Tuấn: “Giữa bị cáo với anh Tuấn, bị cáo tin rằng, khi anh Tuấn suy nghĩ thông suốt, và khi không bị tác động thì sẽ không thông tin như vậy. Với đạo nghĩa và tình người thì bị cáo nghĩ anh Tuấn sẽ suy nghĩ lại”, bị cáo Hưng trình nói.

Phiên tòa tiếp tục phần tranh tụng.