Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin được trả tự do

Theo Bangkok Post, ngày 18-2, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã được trả tự do sau 6 tháng trở về nước, sau thời gian sống lưu vong.

Ông Thaksin rời Bệnh viện đa khoa cảnh sát ở Bangkok lúc 6 giờ 06 phút sáng cùng ngày giờ địa phương trên chiếc xe có thành viên của gia đình.

Theo Bộ Tư pháp Thái Lan, cựu thủ tướng 74 tuổi nằm trong số 930 tù nhân được chấp thuận trả tự do trong tháng này. Ông đủ điều kiện để được trả tự do vì ông đã hơn 70 tuổi và mắc bệnh hiểm nghèo. Luật sư của ông Thaksin cho biết, cựu thủ tướng đã hoàn tất thủ tục trước khi được trả tự do.

Cựu Thủ tướng Thaksin trở về nhà. Ảnh Kyodo

Ông Thaksin tự nguyện trở về vào ngày 22-8-2023, trùng dịp Thái Lan thành lập chính phủ đảng Pheu Thai do ông Srettha Thavisin lãnh đạo và bị giam giữ ngay sau đó. Tuy nhiên, sau đêm đầu tiên ở Trại tạm giam Bangkok, ông được chuyển đến Bệnh viện đa khoa cảnh sát do có vấn đề về tim, phổi. Ông Thaksin ở lại bệnh viện cho đến ngày được thả.

Hồi tháng 12-2023, Cục Cải huấn Thái Lan công bố quy định mới, cho phép tha tù trước thời hạn đối với tù nhân đã hoàn thành 1/3 bản án, đồng thời thuộc nhóm trên 70 tuổi hoặc gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Tù nhân theo diện này có thể chấp hành án tại nhà.

