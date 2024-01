Đã bắt được nghi phạm sát hại nữ nhân viên quán cà phê cướp tài sản

Nguồn tin riêng của PV Báo SGGP cho hay, Công an huyện Hóc Môn cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM, Công an tỉnh Long An đã bắt giữ được nghi phạm sát hại nữ nhân viên quán cà phê cướp tài sản.

Liên quan vụ “Nữ nhân viên quán cà phê bị sát hại ở huyện Hóc Môn” như Báo SGGP đã thông tin, ngày 9-1, nguồn tin riêng của PV Báo SGGP cho hay, Công an huyện Hóc Môn cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM, Công an tỉnh Long An đã bắt giữ được nghi phạm sát hại nữ nhân viên quán cà phê cướp tài sản khi đang lẩn trốn ở tỉnh Long An.

Nguồn tin của PV cho hay, sau khi bắt giữ được nghi phạm, công an đã di lý về TPHCM để phục vụ điều tra. Về động cơ và phương thức gây án đang được công an làm rõ. PV Báo SGGP sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chi tiết về vụ án đang gây xôn xao dư luận này.

Công an phong tỏa hiện trường

Trước đó, trưa 6-1, người dân nghe tiếng hô hoán trong một ki ốt là quán cà phê trên Quốc lộ 22 (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TPHCM) nên chạy tới thì nhìn thấy một người đàn ông trên xe máy chạy khỏi ki ốt trên.

Qua kiểm tra, người dân phát hiện chị N.T.H.P. (sinh năm 2002, nhân viên quán) nằm bị thương. Mọi người đưa chị P. đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị P. đã tử vong.

Qua điều tra, công an xác định nghi phạm khoảng 30 tuổi, ngụ tỉnh Long An. Người này dùng hung khí sát hại chị P. rồi lấy xe máy và một số tài sản chạy về tỉnh Long An.

Mở rộng phạm vi và dùng flycam, chó nghiệp vụ truy bắt nghi phạm. Ảnh: LĐ

CHÍ THẠCH - TRUNG DŨNG