Đa dạng chính sách tài chính, học bổng cho tân sinh viên

Năm học 2026-2027, sinh viên trúng tuyển vào nhiều đại học (ĐH), trường ĐH công lập phải đóng mức học phí tăng kịch trần. Tuy nhiên, đây cũng là năm học đầu tiên tân sinh viên được hưởng chính sách học bổng quốc gia theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách học bổng cho người học ở các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược (Nghị định 179).

Được vay ưu đãi

Theo PGS-TS Phan Hồng Hải, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, triển khai Nghị định 179, năm nay nhà trường có 16 ngành ở trình độ ĐH, 9 ngành ở trình độ thạc sĩ và 7 ngành ở trình độ tiến sĩ thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ này. Cùng đó, nhà trường cũng dành khoảng 70 tỷ đồng để hỗ trợ tân sinh viên, sinh viên diện chính sách, sinh viên khó khăn.

Trong khi đó, với trường chuyên đào tạo khối ngành kỹ thuật, công nghệ, PGS-TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TPHCM) cho biết, năm nay, tất cả 11 khoa của trường đều có ít nhất một ngành (toàn trường có 32 ngành) được hưởng chính sách hỗ trợ từ Nghị định 179. Đây là động lực rất lớn để sinh viên giảm nỗi lo về tài chính, yên tâm hoàn thành toàn khóa học.

Cán bộ tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TPHCM hướng dẫn thí sinh làm thủ tục nhập học.

﻿Ảnh: THANH HÙNG

Nhằm chia sẻ nỗi lo học phí với người học, trong năm học mới, ĐHQG TPHCM đã ký kết hợp tác với các tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp trong nước và quốc tế thông qua các điều khoản, chương trình hợp tác cung cấp hạn mức vay cho sinh viên. Cụ thể, ĐHQG TPHCM và Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) ký kết chương trình hợp tác cung cấp hạn mức vay 50 tỷ đồng cho sinh viên chính quy tại 8 trường thành viên. Theo đó, sinh viên có thể vay với mức 30-50 triệu đồng/năm...

Nhiều chương trình học bổng

Theo TS Nguyễn Quốc Anh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ TPHCM, năm 2026, trường triển khai nhiều chính sách hỗ trợ tài chính giúp thí sinh và gia đình chủ động, yên tâm hơn khi nhập học. Cùng đó, trường triển khai nhiều chương trình học bổng với mức hỗ trợ từ 25%-100% học phí toàn khóa, dành cho thí sinh có thành tích học tập tốt, đạt thành tích nổi bật trong học thuật, khoa học kỹ thuật, văn hóa nghệ thuật, thể thao…

PGS-TS Trần Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường ĐH Văn Hiến, cho biết, trường dành 150 tỷ đồng học bổng để hỗ trợ tân sinh viên. Theo đó, trong thời gian nhập học đến hết ngày 21-8, thí sinh trúng tuyển bằng nguyện vọng 1, 2 được hỗ trợ từ 50%-60% học phí học kỳ 1; hỗ trợ thêm 2 triệu đồng chi phí di chuyển, lưu trú khi nhập học.

Chính sách học bổng theo Nghị định 179 được áp dụng từ ngày 1-9-2026 đối với người học trúng tuyển từ năm 2025 trở đi. Cụ thể, sinh viên trúng tuyển chương trình đào tạo tài năng được nhận học bổng 5,5 triệu đồng/tháng (10 tháng/năm học); sinh viên các ngành vi mạch bán dẫn và khoa học cơ bản nhận 4,2 triệu đồng/tháng; sinh viên các ngành kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược nhận 3,7 triệu đồng/tháng. Với sinh viên sư phạm, ngoài miễn giảm học phí còn được nhận hỗ trợ sinh hoạt phí, mức 3,63 triệu đồng/tháng.

THANH HÙNG