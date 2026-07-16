Kết thúc đăng ký xét tuyển đại học năm 2026: Thí sinh chuộng nhóm ngành STEM

Kết quả đăng ký xét tuyển đại học năm 2026 được Bộ GD-ĐT công bố sáng 15-7 cho thấy số lượng thí sinh đăng ký vào các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) tăng mạnh. Kết quả này là tín hiệu tích cực.

Sức hút của nhóm ngành “179”

Theo thông báo của Bộ GD-ĐT sáng 15-7, tổng số thí sinh đã nhập nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026 trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT là 874.811 em. Tổng số lượng nguyện vọng là 7.180.860. Như vậy, bình quân mỗi thí sinh đăng ký trên 8 nguyện vọng.

Giảng viên Khoa Cơ khí động lực, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM hướng dẫn sinh viên thực hành tại phòng thí nghiệm. ẢNH: THANH HÙNG

Năm nay, lần đầu tiên Bộ GD-ĐT công bố số thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành STEM với 467.590 em, chiếm trên 53% tổng thí sinh đăng ký xét tuyển; số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành STEM là 2.368.179, chiếm gần 33% tổng số nguyện vọng. Có 331.693 thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành được hưởng chính sách học bổng theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ (khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược).

GS-TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT) cho rằng, đây là một trong những điểm nổi bật của đăng ký xét tuyển năm 2026. Nói một cách dễ hiểu, hơn một nửa số thí sinh đăng ký xét tuyển năm nay có ít nhất một lựa chọn thuộc các ngành STEM; hơn 1/3 có lựa chọn thuộc 15 nhóm ngành được Nhà nước xác định cần ưu tiên phát triển. Con số đó cho thấy nhận thức của thí sinh và phụ huynh về vai trò của khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học đang có chuyển biến. Các chính sách học bổng, hỗ trợ người học, triển vọng nghề nghiệp, nhu cầu nhân lực và công tác hướng nghiệp đã góp phần tạo thêm động lực lựa chọn. Kỳ vọng sau 3-5 năm nữa, nguồn nhân lực nhóm ngành này trên cả nước sẽ dồi dào hơn, đạt mục tiêu 35% người học đến năm 2030.

Sức hút ổn định của nhóm trường tốp đầu

Năm nay, điểm sàn xét tuyển (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) mà các trường đại học công bố là 15-25 điểm, cao hơn mặt bằng chung năm 2025.

Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) lấy điểm sàn cao nhất khi yêu cầu thí sinh phải đạt 25 điểm mới đủ điều kiện xét tuyển (áp dụng đối với các chương trình đào tạo tài năng, trung bình 8,33 điểm/môn). Học viện Khoa học Quân sự cũng yêu cầu thí sinh nữ đăng ký xét tuyển theo các tổ hợp D01, D02 phải đạt từ 25 điểm trở lên. Một số trường ĐH như: Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội), Ngoại thương, ĐH Y Hà Nội lấy điểm sàn đến 24. Nghĩa là thí sinh phải đạt trung bình khoảng 8 điểm mỗi môn mới có cơ hội.

Theo kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026, thí sinh sẽ nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7. Để tránh quá tải, Bộ GD-ĐT chia lịch thanh toán lệ phí trên Hệ thống hỗ trợ đăng ký xét tuyển theo các tỉnh/thành (nơi thí sinh nộp hồ sơ). Thí sinh TPHCM nộp từ 0 giờ ngày 19-7 đến 17 giờ ngày 20-7. Điểm chuẩn đại học được các trường thông báo sau lần lọc ảo cuối cùng, tức sau 17 giờ ngày 10-8.

Có thể thấy, khoảng cách 15-25 điểm sàn phản ánh sự phân hóa giữa các nhóm trường, ngành đào tạo. Xu hướng tuyển sinh đại học năm 2026 vẫn phản ánh sức hút ổn định của nhóm trường tốp đầu; khối sức khỏe, các ngành công nghệ, kinh tế, luật... tại các trường này tiếp tục giữ ngưỡng đầu vào cao, đòi hỏi thí sinh có học lực khá, giỏi mới đủ điều kiện đăng ký xét tuyển. Trong đó, các nhóm ngành trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính và bán dẫn có sức cạnh tranh không kém Y dược.

LÂM NGUYÊN