Trường ĐH Việt Đức điểm chuẩn dao động từ 18 đến 26,01 điểm

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Việt Đức vừa công bố điểm chuẩn năm 2026. Theo đó, điểm chuẩn của trường được xác định theo từng chương trình đào tạo và 4 phương thức xét tuyển gồm: xét kết quả TestAS; xét kết quả học tập THPT; xét chứng chỉ THPT quốc tế và xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Sinh viên Trường ĐH Việt Đức trong lễ nhận bằng tốt nghiệp

Theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành Kỹ thuật Cơ điện tử có điểm chuẩn cao nhất với 26,01 điểm. Tiếp đến, Quản trị số và Kinh doanh quốc tế lấy 21 điểm; Kỹ thuật điện và máy tính, Kỹ thuật cơ khí cùng lấy 20,5 điểm; Khoa học máy tính và Kỹ thuật quy trình sản xuất Bền vững lấy 20 điểm.

Các chương trình Kiến trúc, Kỹ thuật giao thông thông minh, Kỹ thuật y sinh, Quản trị kinh doanh, Tài chính và kế toán, Kinh tế học cùng có điểm chuẩn 19 điểm. Kỹ thuật và Quản lý xây dựng có mức thấp nhất, 18 điểm.

Với phương thức xét kết quả học tập THPT, điểm chuẩn dao động từ 7,65 đến 9,21 điểm. Kỹ thuật Cơ điện tử tiếp tục dẫn đầu với 9,21 điểm; Kỹ thuật và Quản lý Xây dựng thấp nhất với 7,65 điểm.

Đáng chú ý, năm 2026 VGU tuyển sinh hai chương trình mới là Quản trị số và Kinh doanh quốc tế, Kỹ thuật y sinh đều thu hút lượng thí sinh đăng ký lớn so với chỉ tiêu.

Do chương trình đào tạo được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, thí sinh trúng tuyển phải đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ. Thí sinh cần có IELTS Academic từ 5.0 hoặc tương đương, đạt ít nhất 75/100 điểm V-ETEST, hoặc đáp ứng điều kiện điểm tiếng Anh THPT theo quy định.

Điểm của phương thức thi TestAS và chứng chỉ THPT quốc tế

STT

Bài thi/ Chứng chỉ

Điểm trúng tuyển

Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

Các ngành khác

1

TestAS bài thi trên máy tính

175

75

2

TestAS bài thi viết

115

90

3

SAT

1361

1150

4

ACT

31

23

5

IBD

38

28

6

A-Level kết hợp với AS-Level hoặc IGCSE

85%

70%

7

WACE, SACE

85%

70%

8

GED

180

165

9

Bằng tốt nghiệp THPT quốc tế được công nhận theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học của VGU

89%

70%



Phương thức xét kết quả học tập THPT và xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

STT

Chương trình

đào tạo

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

Kết quả thi tốt nghiệp THPT

Kết quả học tập THPT

1

Kỹ thuật Cơ điện tử

7520114

26.01

9.21

2

Kỹ thuật điện và

Máy tính

7520208

20.5

8.14

3

Kỹ thuật Cơ khí

7520103

20.5

8.14

4

Khoa học Máy tính

7480101

20

8.04

5

Kỹ thuật Quy trình sản xuất Bền vững

7510206

20

8.04

6

Kiến trúc

7580101

19

7.85

7

Kỹ thuật Giao thông Thông minh

7510104

19

7.85

8

Kỹ thuật Y sinh

7520212

19

7.85

9

Kỹ thuật và Quản lý Xây dựng

7580201

18

7.65

10

Quản trị số và Kinh doanh Quốc tế

7340122

21

8.23

11

Quản trị Kinh doanh

7340101

19

7.85

12

Tài chính và Kế toán

7340202

19

7.85

13

Kinh tế học

7310101

19

7.85



THANH HÙNG