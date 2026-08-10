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Trường ĐH Việt Đức điểm chuẩn dao động từ 18 đến 26,01 điểm

SGGPO

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Việt Đức vừa công bố điểm chuẩn năm 2026. Theo đó, điểm chuẩn của trường được xác định theo từng chương trình đào tạo và 4 phương thức xét tuyển gồm: xét kết quả TestAS; xét kết quả học tập THPT; xét chứng chỉ THPT quốc tế và xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Sinh viên Trường ĐH Việt Đức trong lễ nhận bằng tốt nghiệp
Sinh viên Trường ĐH Việt Đức trong lễ nhận bằng tốt nghiệp

Theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành Kỹ thuật Cơ điện tử có điểm chuẩn cao nhất với 26,01 điểm. Tiếp đến, Quản trị số và Kinh doanh quốc tế lấy 21 điểm; Kỹ thuật điện và máy tính, Kỹ thuật cơ khí cùng lấy 20,5 điểm; Khoa học máy tính và Kỹ thuật quy trình sản xuất Bền vững lấy 20 điểm.

Các chương trình Kiến trúc, Kỹ thuật giao thông thông minh, Kỹ thuật y sinh, Quản trị kinh doanh, Tài chính và kế toán, Kinh tế học cùng có điểm chuẩn 19 điểm. Kỹ thuật và Quản lý xây dựng có mức thấp nhất, 18 điểm.

Với phương thức xét kết quả học tập THPT, điểm chuẩn dao động từ 7,65 đến 9,21 điểm. Kỹ thuật Cơ điện tử tiếp tục dẫn đầu với 9,21 điểm; Kỹ thuật và Quản lý Xây dựng thấp nhất với 7,65 điểm.

Đáng chú ý, năm 2026 VGU tuyển sinh hai chương trình mới là Quản trị số và Kinh doanh quốc tế, Kỹ thuật y sinh đều thu hút lượng thí sinh đăng ký lớn so với chỉ tiêu.

Do chương trình đào tạo được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, thí sinh trúng tuyển phải đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ. Thí sinh cần có IELTS Academic từ 5.0 hoặc tương đương, đạt ít nhất 75/100 điểm V-ETEST, hoặc đáp ứng điều kiện điểm tiếng Anh THPT theo quy định.

Điểm của phương thức thi TestAS và chứng chỉ THPT quốc tế

STT
 Bài thi/ Chứng chỉ
 Điểm trúng tuyển
Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử
 Các ngành khác
1
 TestAS bài thi trên máy tính
 175
 75
2
 TestAS bài thi viết
 115
 90
3
 SAT
 1361
 1150
4
 ACT
 31
 23
5
 IBD
 38
 28
6
 A-Level kết hợp với AS-Level hoặc IGCSE
 85%
 70%
7
 WACE, SACE
 85%
 70%
8
 GED
 180
 165
9
 Bằng tốt nghiệp THPT quốc tế được công nhận theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học của VGU
 89%
 70%

Phương thức xét kết quả học tập THPT và xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

STT
 Chương trình
đào tạo
 Mã ngành
 Điểm trúng tuyển
Kết quả thi tốt nghiệp THPT
 Kết quả học tập THPT
1
 Kỹ thuật Cơ điện tử
 7520114
 26.01
 9.21
2
 Kỹ thuật điện và
Máy tính
 7520208
 20.5
 8.14
3
 Kỹ thuật Cơ khí
 7520103
 20.5
 8.14
4
 Khoa học Máy tính
 7480101
 20
 8.04
5
 Kỹ thuật Quy trình sản xuất Bền vững
 7510206
 20
 8.04
6
 Kiến trúc
 7580101
 19
 7.85
7
 Kỹ thuật Giao thông Thông minh
 7510104
 19
 7.85
8
 Kỹ thuật Y sinh
 7520212
 19
 7.85
9
 Kỹ thuật và Quản lý Xây dựng
 7580201
 18
 7.65
10
 Quản trị số và Kinh doanh Quốc tế
 7340122
 21
 8.23
11
 Quản trị Kinh doanh
 7340101
 19
 7.85
12
 Tài chính và Kế toán
 7340202
 19
 7.85
13
 Kinh tế học
 7310101
 19
 7.85
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