Trường ĐH Việt Đức điểm chuẩn dao động từ 18 đến 26,01 điểm

Theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành Kỹ thuật Cơ điện tử có điểm chuẩn cao nhất với 26,01 điểm. Tiếp đến, Quản trị số và Kinh doanh quốc tế lấy 21 điểm; Kỹ thuật điện và máy tính, Kỹ thuật cơ khí cùng lấy 20,5 điểm; Khoa học máy tính và Kỹ thuật quy trình sản xuất Bền vững lấy 20 điểm.
Các chương trình Kiến trúc, Kỹ thuật giao thông thông minh, Kỹ thuật y sinh, Quản trị kinh doanh, Tài chính và kế toán, Kinh tế học cùng có điểm chuẩn 19 điểm. Kỹ thuật và Quản lý xây dựng có mức thấp nhất, 18 điểm.
Với phương thức xét kết quả học tập THPT, điểm chuẩn dao động từ 7,65 đến 9,21 điểm. Kỹ thuật Cơ điện tử tiếp tục dẫn đầu với 9,21 điểm; Kỹ thuật và Quản lý Xây dựng thấp nhất với 7,65 điểm.
Đáng chú ý, năm 2026 VGU tuyển sinh hai chương trình mới là Quản trị số và Kinh doanh quốc tế, Kỹ thuật y sinh đều thu hút lượng thí sinh đăng ký lớn so với chỉ tiêu.
Do chương trình đào tạo được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, thí sinh trúng tuyển phải đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ. Thí sinh cần có IELTS Academic từ 5.0 hoặc tương đương, đạt ít nhất 75/100 điểm V-ETEST, hoặc đáp ứng điều kiện điểm tiếng Anh THPT theo quy định.
Điểm của phương thức thi TestAS và chứng chỉ THPT quốc tế
| STT
| Bài thi/ Chứng chỉ
| Điểm trúng tuyển
| Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử
| Các ngành khác
| 1
| TestAS bài thi trên máy tính
| 175
| 75
| 2
| TestAS bài thi viết
| 115
| 90
| 3
| SAT
| 1361
| 1150
| 4
| ACT
| 31
| 23
| 5
| IBD
| 38
| 28
| 6
| A-Level kết hợp với AS-Level hoặc IGCSE
| 85%
| 70%
| 7
| WACE, SACE
| 85%
| 70%
| 8
| GED
| 180
| 165
| 9
| Bằng tốt nghiệp THPT quốc tế được công nhận theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học của VGU
| 89%
| 70%
Phương thức xét kết quả học tập THPT và xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
| STT
| Chương trình
đào tạo
| Mã ngành
| Điểm trúng tuyển
|Kết quả thi tốt nghiệp THPT
| Kết quả học tập THPT
| 1
| Kỹ thuật Cơ điện tử
| 7520114
| 26.01
| 9.21
| 2
| Kỹ thuật điện và
Máy tính
| 7520208
| 20.5
| 8.14
| 3
| Kỹ thuật Cơ khí
| 7520103
| 20.5
| 8.14
| 4
| Khoa học Máy tính
| 7480101
| 20
| 8.04
| 5
| Kỹ thuật Quy trình sản xuất Bền vững
| 7510206
| 20
| 8.04
| 6
| Kiến trúc
| 7580101
| 19
| 7.85
| 7
| Kỹ thuật Giao thông Thông minh
| 7510104
| 19
| 7.85
| 8
| Kỹ thuật Y sinh
| 7520212
| 19
| 7.85
| 9
| Kỹ thuật và Quản lý Xây dựng
| 7580201
| 18
| 7.65
| 10
| Quản trị số và Kinh doanh Quốc tế
| 7340122
| 21
| 8.23
| 11
| Quản trị Kinh doanh
| 7340101
| 19
| 7.85
| 12
| Tài chính và Kế toán
| 7340202
| 19
| 7.85
| 13
| Kinh tế học
| 7310101
| 19
| 7.85