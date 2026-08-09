Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Điểm chuẩn ngành Báo chí giảm mạnh

Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm nay nhóm ngành Báo chí giảm tới 3 - 6 điểm. Trong khi đó, hai ngành Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ công chúng dẫn đầu điểm chuẩn năm 2026 với mức điểm 27,23 điểm.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Theo điểm thi tốt nghiệp THPT, nhóm các ngành Báo chí và Xuất bản lấy thang 40 với môn Văn nhân hệ số hai, điểm chuẩn từ 28,1 đến 32,83. Chuyên ngành Báo truyền hình cao nhất, còn Ảnh báo chí thấp nhất. Các chuyên ngành Báo chí điểm chuẩn giảm mạnh, mức giảm phổ biến là 3-6 điểm. Cụ thể như Ảnh báo chí từ chỗ lấy hơn 35 điểm (năm 2025) năm nay giảm còn 28,85 điểm, Báo mạng điện tử từ 35 giảm còn 32 điểm.

Với thang 30, điểm chuẩn dao động từ 22,76 - 27,23 điểm. Hai ngành Truyền thông đa phương tiện và Quan hệ công chúng có điểm chuẩn cao nhất là 27,23 điểm. Nhóm ngành truyền thông năm ngoái lấy thang điểm 40, trung bình 9 điểm/môn tiếp tục duy trì sức hút ở năm nay.

Năm nay, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển 2.150 sinh viên với 3 phương thức gồm: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, xét tuyển kết hợp học bạ với IELTS hoặc SAT, xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn cụ thể từng ngành như sau:

THANH HÙNG