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Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cao nhất 29

SGGPO

Ngành Sư phạm Toán dạy bằng tiếng Anh dẫn đầu điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội với 29/30 điểm, nhiều ngành khác khối đào tạo giáo viên lấy trên 28.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: HNUE
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: HNUE

Sáng 12-8, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE) công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào trường, với mức điểm từ 19 đến 29.

Hai ngành có điểm chuẩn dưới 20 là Sinh học và Công nghệ sinh học, không thuộc khối đào tạo giáo viên.

Cụ thể, với khối ngành sư phạm, Sư phạm Toán dạy bằng tiếng Anh có điểm chuẩn cao nhất - 29 điểm. Một số ngành lấy tiệm cận mức này như Sư phạm Hóa học (28,99), Sư phạm Toán học (28,95), Sư phạm Vật lý (28,77) Sư phạm Ngữ văn (28,71), Sư phạm Tiếng Anh (28,69)...

Các ngành đào tạo giáo viên cơ bản giữ mức đầu vào cao như năm ngoái. Riêng ngành Sư phạm Tiếng Pháp giảm mạnh, từ 27,15 xuống còn 20,6.

Trước đó, chiều 11-8, Trường Đại học Sư phạm TPHCM công bố điểm chuẩn cho các ngành đào tạo sư phạm và ngoài sư phạm. Theo đó, điểm chuẩn của trường dao động từ 23,36 đến 29,83.

Cụ thể ngành Sư phạm Hóa học lập đỉnh với điểm chuẩn 29,83 điểm, kế đến là Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử cùng 29,80 điểm, Sư phạm Vật lý 29,78 điểm, Sư phạm Toán 29,49 điểm. Trong khi đó, những ngành ngoài sư phạm có điểm chuẩn từ 18 đến 26,44 điểm. Với Phân hiệu Tân An (Tây Ninh), điểm chuẩn dao động từ 18 đến 28,84 điểm. Phân hiệu tại Gia Lai điểm chuẩn từ 18 đến 25,50 điểm…

Như vậy, điểm chuẩn cao nhất ngành sư phạm năm nay ở Trường Đại học Sư phạm TPHCM.

Về cơ bản, điểm chuẩn khối ngành sư phạm đều cao trên phạm vi cả nước.

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2026 chi tiết từng ngành như sau:

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