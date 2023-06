Đa dạng giáo dục với sách giáo khoa AI

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Bộ Giáo dục Hàn Quốc xác định sách giáo khoa kỹ thuật số AI sẽ nằm trong chương trình đổi mới giáo dục của chính phủ thông qua metaverse và các công nghệ AI tương tác. Việc sử dụng sách giáo khoa kỹ thuật số cũng được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện cho khả năng học tập tùy chỉnh đối với từng học sinh ở các cấp độ học tập khác nhau.

Theo đó, học sinh tiểu học lớp 3 và lớp 4, học sinh lớp 10 sẽ là những đối tượng đầu tiên được hưởng lợi từ sách giáo khoa tùy chỉnh kỹ thuật số cho môn Toán, tiếng Anh và Tin học từ năm 2025.

Tiếp đó, đến năm 2026, sách giáo khoa kỹ thuật số sẽ được cung cấp cho học sinh lớp 5 và lớp 6 ở các trường tiểu học và học sinh lớp 8 ở trường trung học cơ sở. Trong khi 4 môn học khác là tiếng Hàn, Nghiên cứu xã hội, Khoa học và công nghệ, Kinh tế gia đình cũng sẽ trải qua quá trình chuyển đổi kỹ thuật số. Đến năm 2027, học sinh lớp 9 sẽ tiếp nhận sách giáo khoa kỹ thuật số. Sách giáo khoa kỹ thuật số sẽ được áp dụng cho tất cả các môn học từ năm 2028, ngoại trừ những môn học dựa trên hoạt động như Âm nhạc, Nghệ thuật, Thể dục và Đạo đức. Học sinh lớp 1 và lớp 2 của trường tiểu học chưa thể sử dụng sách giáo khoa kỹ thuật số vì các em được cho là còn quá nhỏ để tiếp xúc với các thiết bị điện tử như vậy.

Theo Bộ Giáo dục Hàn Quốc, sách giáo khoa kỹ thuật số AI có thể đề xuất các nhiệm vụ học tập cơ bản, chẳng hạn như việc hiểu các khái niệm cơ bản dành cho “những học sinh học chậm” và các nhiệm vụ học tập chuyên sâu như thảo luận và gợi ý viết luận cho “những học sinh học nhanh”. Cơ quan này cũng nhấn mạnh sách giáo khoa kỹ thuật số và sách giáo khoa giấy sẽ được sử dụng song song cho đến khi tất cả học sinh, phụ huynh và giáo viên có thể sử dụng thành thạo sách giáo khoa kỹ thuật số AI và đạt được hiệu quả giáo dục mong muốn.

Cũng theo kế hoạch đổi mới giáo dục, trong năm nay, 300 trường học trên toàn Hàn Quốc dự kiến triển khai thí điểm chương trình giảng dạy dựa trên nền tảng AI. Chương trình giảng dạy thí điểm này được áp dụng trên toàn quốc và có 16 trong tổng số 17 sở giáo dục địa phương đăng ký tham gia. Các đơn vị này sẽ được Bộ Giáo dục hỗ trợ về ngân sách, tư vấn, giáo viên để triển khai giảng dạy từ nửa cuối năm nay.

Trường học tiên phong về kỹ thuật số sẽ đóng vai trò xây dựng mô hình đổi mới lớp học, được tự do ứng dụng các phần mềm giáo dục AI do khối tư nhân, nhà nước phát triển. Trước đó, theo kế hoạch ban đầu, Bộ Giáo dục Hàn Quốc dự định lựa chọn ra 7 sở giáo dục thí điểm trong năm 2023, sau đó sẽ mở rộng ra toàn bộ 17 sở giáo dục các tỉnh, thành trên cả nước trong năm 2024. Tuy nhiên, do phần lớn các sở giáo dục địa phương đều đăng ký thí điểm, nên bộ trên quyết định hỗ trợ cho các sở giáo dục này để triển khai chương trình nêu trên từ năm nay.