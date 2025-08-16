Hơn 500 robot hình người tranh giải thế giới

Ngày 15-8, giải vô địch thế giới Robot hình người 2025 (World Humanoid Robot Games 2025) đã khai mạc tại Bắc Kinh (Trung Quốc), với hơn 500 robot đến từ 16 quốc gia.

Ảnh: Tân Hoa xã

Theo China Daily, các cuộc thi robot đã được tổ chức trong nhiều thập niên qua, nhưng đây là cuộc thi đầu tiên tập trung hoàn toàn vào robot có hình dáng giống con người.

Các nội dung thi đấu bao gồm các môn thể thao truyền thống như điền kinh, bóng và cả các nhiệm vụ thực tiễn trong đời sống con người, như phân loại thuốc hay dọn dẹp…

Nhiều trường học đưa học sinh đến theo dõi nhằm truyền cảm hứng cho giới trẻ về công nghệ mới này.

Theo số liệu chính thức, Trung Quốc hiện là thị trường robot công nghiệp lớn nhất thế giới. Tháng 3 vừa qua, nước này công bố quỹ 1.000 tỷ nhân dân tệ (NDT), tương đương khoảng 139 tỷ USD, hỗ trợ các công ty khởi nghiệp (startup) về công nghệ, trong đó có lĩnh vực thiết kế robot và trí tuệ nhân tạo.

KHÁNH HƯNG