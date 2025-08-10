Nghệ thuật nấu ăn trên xe đạp

Morten Kryger Wulff, được biết đến với cái tên Cykelkokken (Đầu bếp xe đạp), là một cựu binh Đan Mạch. Ông đã tạo nên một khái niệm ẩm thực độc đáo tại Copenhagen, kết hợp nghệ thuật nấu nướng với những chuyến đạp xe khám phá thành phố.

Đầu bếp xe đạp với các món ăn của ông. Ảnh: KAY BOLESEN

Với chiếc xe đạp chở hàng được thiết kế đặc biệt, Morten mang đến trải nghiệm ẩm thực cao cấp ngay trong không gian công cộng của Copenhagen, từ những con phố nhộn nhịp đến bờ sông yên bình. Sáng kiến này không chỉ thể hiện tài năng ẩm thực mà còn phản ánh niềm đam mê với sự bền vững, cuộc sống ngoài trời và tình yêu với thành phố quê hương. Nhờ kinh nghiệm làm việc tại các nhà hàng ở Đan Mạch và quốc tế, ông đã tích lũy kiến thức sâu rộng về ẩm thực. Sau khi rời quân đội, Morten kết hợp đam mê nấu ăn và xe đạp để sáng tạo ra Cykelkokken vào năm 2002.

Ý tưởng này xuất phát từ mong muốn mang ẩm thực cao cấp ra khỏi không gian nhà hàng truyền thống, sử dụng xe đạp như một nhà bếp di động để phục vụ các món ăn ngay trên đường phố Copenhagen. Chiếc xe đạp chở hàng của ông được thiết kế thông minh với các khoang chứa đồ, bếp nướng mini và bàn ăn gấp, cho phép chuẩn bị và phục vụ các món ăn phức tạp trong không gian ngoài trời.

Cykelkokken mang đến một trải nghiệm ẩm thực độc đáo, kết hợp giữa chuyến tham quan thành phố và thưởng thức các món ăn được chế biến tại chỗ. Các tour ẩm thực bắt đầu từ Kødbyen, khu vực từng là lò mổ cũ của Copenhagen, nay trở thành trung tâm văn hóa và ẩm thực sôi động. Tại đây, khách tham gia được chào đón bằng một ly đồ uống và món khai vị trước khi đạp xe qua các địa điểm nổi bật của thành phố. Morten sử dụng các không gian công cộng như Kalvebod Brygge để phục vụ các món ăn, tận dụng khung cảnh đẹp như tranh vẽ của Copenhagen làm phông nền. Mỗi tour bao gồm 5 món ăn, trong đó 3 món được chế biến trực tiếp trên xe đạp, mang đến sự bất ngờ và sáng tạo.

Công thức của Morten nhấn mạnh sự đơn giản nhưng tinh tế, chẳng hạn như càng cua được chế biến bằng cách luộc trong hỗn hợp rượu trắng, cà rốt, tỏi tây và thảo dược, sau đó để ngấm trong 20 phút. Một loại sốt mayonnaise rau thì là được làm thủ công, kết hợp với bánh mì tươi để tạo sự cân bằng hương vị. Hàu được tách bóc cẩn thận, kiểm tra độ tươi, phục vụ lạnh với chanh và nước chấm táo. Trứng cá muối được chọn lọc từ các nhà cung cấp uy tín, mang đến hương vị béo ngậy, hoàn hảo khi dùng kèm hàu hoặc bánh mì. Phong cách của Morten không chỉ tập trung vào hương vị mà còn vào trải nghiệm thị giác, với sự kết hợp hài hòa giữa món ăn và bộ đồ dùng bàn của nhà thiết kế Kay Bojesen.

Cykelkokken không chỉ là một trải nghiệm ẩm thực mà còn là biểu tượng của sự bền vững và sáng tạo. Morten tận dụng các nguyên liệu địa phương, như hải sản từ cảng Copenhagen, và tái sử dụng vỏ hàu để phục vụ các món ăn tiếp theo, thể hiện cam kết với môi trường. Các tour ẩm thực của ông thu hút cả người dân địa phương và du khách, mang đến một góc nhìn mới về Copenhagen qua lăng kính ẩm thực và văn hóa.

Morten Kryger Wulff, với vai trò Cykelkokken, đã biến những chuyến đạp xe ở Copenhagen thành những hành trình ẩm thực đáng nhớ. Từ một cựu binh, ông đã tạo nên một thương hiệu độc đáo, mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa nấu ăn, du lịch và thiết kế. Với niềm đam mê và sự sáng tạo, Cykelkokken không chỉ làm phong phú thêm cảnh quan ẩm thực của Copenhagen mà còn truyền cảm hứng cho một cách tiếp cận mới mẻ với nghệ thuật nấu ăn.

VIỆT LÊ