Dây nano siêu phân tử hỗ trợ điều trị ung thư

Nếu được ứng dụng lâm sàng, phương pháp này có thể mở ra hướng điều trị ung thư hiệu quả hơn.

Phòng thí nghiệm của Trung tâm CEITEC thuộc Đại học Masaryk. Ảnh: MASARYK UNIVERSITY

Một nhóm nghiên cứu quốc tế do các nhà khoa học Trung tâm CEITEC thuộc Đại học Masaryk (Cộng hòa Czech) dẫn đầu đã chế tạo dây nano siêu phân tử có các cấu trúc phân tử cực nhỏ, vô hình, có khả năng vận chuyển thuốc trực tiếp vào tế bào ung thư.

Ý tưởng nghiên cứu xuất phát từ cơ chế vận chuyển tự nhiên của cơ thể. Khác với hóa trị truyền thống, vốn tiêu diệt cả tế bào ung thư lẫn tế bào khỏe mạnh, kỹ thuật mới đưa trực tiếp “chất độc” là kim loại palladium độc tính cao vào tế bào đích, giúp giảm thiểu tác dụng phụ.

Các cấu trúc nano này hình thành nhờ quá trình tự lắp ráp khi các thành phần riêng lẻ tự kết nối thành một khối ổn định. Chỉ cần hòa tan các “khối xây dựng” phân tử, gia nhiệt nhẹ, sau khoảng một giờ, chúng tự sắp xếp thành vòng nano hoàn chỉnh.

Thử nghiệm sinh học cho thấy cấu trúc này giúp tăng gần 60 lần lượng palladium xâm nhập vào tế bào ung thư, khiến chúng co lại và giảm một nửa khả năng sống sót. Trong khi đó, cùng một liều palladium nhưng không có “lồng nano” gần như không mang lại tác dụng đáng kể.

Các nhà khoa học tin rằng, nếu được ứng dụng lâm sàng, phương pháp này có thể mở ra hướng điều trị ung thư hiệu quả hơn, nhắm đích chính xác hơn và ít gây tổn hại đến mô khỏe mạnh, giúp bệnh nhân ít chịu tác dụng phụ và hồi phục nhanh hơn.

PHƯƠNG NAM