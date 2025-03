Đà Lạt: Khởi tố 22 đối tượng trong đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng

Sáng 18-3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố 22 bị can trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia vừa được triệt phá tại TP Đà Lạt.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 22 bị can trong đường dây rửa tiền ở Đà Lạt giá trị giao dịch khoảng 2.000 tỷ đồng.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ liên quan đến hoạt động rửa tiền tại Đà Lạt

Cụ thể, Lê Văn Điệp (sinh năm 1998), Phan Thị Bé (sinh năm 1996, cùng ngụ tại tỉnh Hà Tĩnh) được xác định là hai đối tượng cầm đầu. Các đối tượng Nguyễn Ngọc Nam Nhi (sinh năm 2004), Huỳnh Mỹ Nhân (sinh năm 2001), Vũ Xuân Tuấn Anh (sinh năm 2003), Dương Thị Yến Nhi (sinh năm 2004), Nguyễn Ngọc Diệu Hiền (sinh năm 2005)... giữ vai trò đồng phạm, hỗ trợ trong đường dây.

Trước đó, Báo SGGP thông tin, cuối năm 2024 Phan Thị Bé và Lê Văn Điệp lên Đà Lạt thuê biệt thự, sau đó rủ thêm một số đối tượng khác cùng tham gia hoạt động “rửa tiền”.

Phạm Thị Bé được xác định là một trong hai đối tượng cầm đầu đường dây phạm tội

Cụ thể, tại đây Bé giao các đối tượng đi mở tài khoản ngân hàng, khi mở xong thì giao lại tài khoản ngân hàng và mật khẩu và Bé gửi cho Điệp.

Điệp sẽ tập hợp và thống kê lại các tài khoản rồi gửi qua ứng dụng Telegram cho 1 người Trung Quốc có tên là “Billy” (hoạt động ở Campuchia). Hàng ngày phía “Billy” sẽ chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng này.

Sau đó, “Billy” sẽ tạo mã QR yêu cầu nhóm đối tượng chuyển ngược tiền trở lại. Sau thời gian theo dõi, sáng 12-3, lực lượng công an đã tiếp cận căn biệt thự tại đường Tự Phước, phường 11, TP Đà Lạt, bắt quả tang 23 đối tượng đang thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp qua điện thoại, máy tính.

Tại đây, cơ quan công an phát hiện nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá bước đầu khoảng 2.000 tỷ đồng.

Qua tiến hành sàng lọc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng xác định có 22 đối tượng phạm tội rửa tiền, có 1 người không liên quan đã được trả tự do sau đó.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan Triệt phá đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng ở Đà Lạt

ĐOÀN KIÊN