Đà Nẵng báo động tình trạng thanh thiếu niên dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn

Thời gian qua, trên địa bàn TP Đà Nẵng liên tục xảy ra tình trạng các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đua xe, đánh nhau gây mất an ninh trật tự. Nhiều đối tượng còn sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, gây hậu quả nghiêm trọng.

Dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 10 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhóm thanh, thiếu niên này đã chuẩn bị hung khí, rượt đuổi, chém nhau trong đêm.

Hậu quả, Nguyễn Công Khánh (17 tuổi) bị đứt 6 dây gân cánh tay phải, tụ máu sau não và rạn xương cánh tay; Nguyễn Thanh Tâm (14 tuổi) bị gãy tay phải, chấn động não và Nguyễn Trọng (18 tuổi) đa chấn thương sọ não kín, máu tụ nội sọ, được chuyển điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, ngày 28-6, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cũng đã triệu tập hàng chục thanh thiếu niên để làm rõ hành vi tụ tập, chạy xe máy tốc độ cao gây mất an ninh trật tự và đe dọa đến sự an toàn của người đi đường.

Mục đích của các đối tượng là hẹn nhau lập đoàn diễu hành bằng xe máy để thể hiện bản thân. Tuy nhiên, qua đấu tranh, cơ quan chức năng phát hiện các đối tượng còn cất giấu dao tự chế nhằm sử dụng khi có đánh nhau.

Qua đó cho thấy, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng hung khí để đánh nhau đang trở thành thói quen và ngày càng diễn biến phức tạp. Các đối tượng còn lợi dụng mạng xã hội để kết bạn, huy động nhiều người từ các địa bàn lân cận để chia bè phái, lôi kéo đánh nhau gây rối trật tự công cộng.

Theo Trung tá Đặng Phước Liên, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Cẩm Lệ, phần lớn nguyên nhân vì các em đang ở tuổi vị thành niên, tâm sinh lý mới phát triển nên luôn hướng tới sự mới lạ, hiếu động, muốn thể hiện bản thân. Ngoài ra, nhiều em có hoàn cảnh gia đình bất trắc, bố mẹ ly hôn nên thiếu đi sự quan tâm, giáo dục dẫn đến nhận thức lệch lạc, dễ bị các đối tượng xấu lôi kéo vi phạm pháp luật.

“Các đối tượng hầu hết chưa nhận thức được hậu quả về hành vi mình gây ra nghiêm trọng đến mức nào. Xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt, có trường hợp chỉ vì cái nhìn thiếu thiện cảm với đối phương mà sẵn sàng đánh nhau, hoặc nghe theo lời rủ rê, kích động của đối tượng xấu mà tham gia đánh nhau dù không hiểu chuyện gì. Thậm chí, nhiều em còn dùng điện thoại quay phim đăng lên mạng xã hội để khoe thành tích. Mặt khác, sự nuông chiều quá mức của nhiều phụ huynh đã gây không ít khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, xử lý các đối tượng thanh, thiếu niên”, Trung tá Đặng Phước Liên cho hay.

Quyết liệt ngăn chặn

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm của Công an quận Cẩm Lệ, tình hình thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn quận có chiều hướng tăng cả về số vụ lẫn mức độ nghiêm trọng so với cùng kỳ năm ngoái. Qua thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn quận xảy ra 25 vụ án liên quan đến 47 đối tượng chưa thành niên, tập trung vào các tội danh như cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, sử dụng trái phép chất ma túy…

Nhằm ngăn chặn tình trạng trên, Đội cảnh sát hình sự Công an quận Cẩm Lệ thường xuyên ra quân, tuần tra và truy quét ở những điểm nóng, nơi các em thường tụ tập như chân cầu, bãi đất trống, những khu chung cư,…

“Đây là vấn đề nóng, gây nhức nhối trong xã hội, không chỉ riêng địa bàn quận Cẩm Lệ mà trên toàn TP Đà Nẵng. Với đơn vị, thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố, Đội cảnh sát hình sự Công an quận Cẩm Lệ cũng đã thành lập chuyên đề, quyết liệt ngăn chặn, phòng ngừa tội phạm dưới 18 tuổi. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục về đạo đức lối sống cũng được tổ chức thường xuyên trên địa bàn. Đơn vị cũng phối hợp với công an các phường, trường học, tổ dân phố,… tạo sự quan tâm, giúp đỡ những em cá biệt có dấu hiệu bỏ học. Tiến hành rà soát, lập danh sách và lập hồ sơ quản lý, giáo dục, cảm hóa số thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật”, Trung tá Đặng Phước Liên thông tin.

Theo đại diện Công an quận Ngũ Hành Sơn, nhờ sự chủ động và quyết liệt trong công tác tuyên truyền nên số vụ thanh thiếu niên vi phạm gần đây có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, đơn vị vẫn thường xuyên phân công nhiệm vụ, thực hiện công tác tuần tra nhằm ngăn chặn kịp thời những vụ hỗn chiến trên địa bàn quận.

“Đặc biệt, đối với những em đã bị xử lý nhưng có sự tiến bộ, sửa sai sẽ được chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ định hướng nghề nghiệp. Điều này phần nào tạo thêm niềm tin, động lực cho các em trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện đạo đức”, đại diện Công an quận Ngũ Hành Sơn chia sẻ.

Những vụ ẩu đả, hỗn chiến đã làm dậy sóng dư luận bởi sự liều lĩnh và manh động của các đối tượng ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Nguy hiểm hơn đó là những hung khí do các em tự chế, cất giữ và sẵn sàng tập hợp, lắp ráp nhanh chóng mỗi khi có hỗn chiến.

"Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh, những người trực tiếp quản lý trẻ ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Cần có sự quan tâm, quản lý chặt chẽ về mặt thời gian, phương tiện cũng như những mối quan hệ ngoài xã hội để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi sai trái, gây hậu quả nghiêm trọng", Trung tá Đặng Phước Liên nói thêm.