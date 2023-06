Đà Nẵng có hơn 13.100 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Đà Nẵng có 13.176 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp có 49 thí sinh; dự thi chỉ để xét tuyển Cao đẳng, Đại học có 447 thí sinh; dự thi vừa để xét công nhận tốt nghiệp, vừa để xét tuyển Cao đẳng, Đại học có 12.680 thí sinh.

Có 522 thí sinh đăng ký dự thi là thí sinh tự do; 86 thí sinh là người dân tộc thiểu số.

Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng đã có sự chuẩn bị chu đáo về chuyên môn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Cụ thể, thành lập 25 đoàn kiểm tra chéo hồ sơ đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp của các đơn vị, trường học trên địa bàn.

Sau khi khảo sát các điểm thi, đảm bảo các quy định, Sở đã thành lập 29 điểm thi chính thức với 551 phòng thi, 48 phòng chờ, 29 phòng dự phòng và 2 điểm thi dự phòng (tại trường THCS Trưng Vương, THPT Võ Chí Công).

Đồng thời, Sở phối hợp với Công an TP Đà Nẵng kiểm tra các thiết bị lưu trữ dữ liệu, camera phục vụ công tác coi thi, chấm thi. Từ ngày 17 đến 21-6, các đơn vị tiến hành lắp đặt, kiểm tra chạy thử tất cả hệ thống camera tại các địa điểm tổ chức coi thi, chấm thi trước khi Kỳ thi diễn ra.

Trong ngày 19 và 20-6, Sở sẽ tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ thuật coi thi, giám sát thi cho gần 2.200 cán bộ, giáo viên dự kiến tham gia công tác coi thi. Ngày 21-6, tập huấn nghiệp vụ cho gần 50 cán bộ, giáo viên sẽ tham gia công tác chấm thi trắc nghiệm.

Phối hợp tốt với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn phòng, chống dịch; hỗ trợ thí sinh tham gia dự thi tại các điểm thi.

Cùng với đó, Sở đã hướng dẫn chỉ đạo các trường THPT xây dựng và triển khai kế hoạch ôn tập, hướng dẫn cho học sinh lớp 12; phối hợp với cha mẹ học sinh tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em ôn tập trước Kỳ thi; tổ chức ôn tập cho học sinh phù hợp với từng nhóm đối tượng; hướng dẫn việc thực hiện Quy chế thi đến các đơn vị, trường học trong ngành GD-ĐT.

Tổng lực lượng huy động để tham gia kỳ thi là khoảng 2.750 lượt người, chưa kể lực lượng công an địa phương huy động để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước các điểm thi và lực lượng giáo viên dự phòng cho công tác thi.

Dự kiến ngày 20-6, Đoàn kiểm tra của Bộ GD-ĐT sẽ kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Hội đồng thi Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng và làm việc với Ban Chỉ đạo kỳ thi của thành phố.