Đà Nẵng "giải bài toán" an toàn giao thông trước trường học

Hội thảo là dịp để các đơn vị chia sẻ kinh nghiệm mô hình “Cổng trường bình yên” tại các trường học, đồng thời đưa ra các giải pháp phát huy hiệu quả của mô hình. Anh Võ Duy Rin, Bí thư Quận đoàn Thanh Khê cho rằng, thực tế, việc duy trì mô hình phụ thuộc lớn vào lực lượng đoàn viên thanh niên, đôi khi không đủ số lượng hoặc chưa được đào tạo đầy đủ về kỹ năng điều tiết giao thông và xử lý tình huống.

Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Đà Nẵng và chị Nguyễn Thị Anh Thảo, Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng trao bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong việc triển khai mô hình “Cổng trường bình yên”. Ảnh: XUÂN QUỲNH

“Cần thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn, nâng cao kỹ năng cho đoàn viên, nhân viên tham gia mô hình, giúp các bạn có thêm kinh nghiệm và kiến thức về chỉ huy, điều khiển giao thông, nhất là xử lý các tình huống phát sinh. Đồng thời, tạo điều kiện cho học sinh tham gia trực tiếp vào các hoạt động, từ đó hình thành ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng,”, anh Võ Duy Rin đề xuất.

Các đơn vị Đoàn cơ sở chia sẻ kinh nghiệm và kết quả triển khai mô hình “Cổng trường bình yên” tại các trường học. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đồng ý kiến, theo anh Lê Thanh Hải, Phó Bí thư Quận đoàn Cẩm Lệ, không chỉ cần thêm những khóa đào tạo, cần tạo chương trình giáo dục về an toàn giao thông cho học sinh, bao gồm cả lý thuyết và thực hành. Có những ứng dụng công nghệ trong việc giám sát và thông báo an toàn, như camera giám sát, ứng dụng di động cho phụ huynh. Bên cạnh đó, theo anh Hải, vấn đề quan trọng nhất cho việc thành công của mô hình đó chính là ý thức của phụ huynh, chính vì vậy cần có sự thống nhất giữa nhà trường và phụ huynh bằng hình thức ký cam kết hoặc phụ huynh đưa đón không đúng vị trí sẽ có hình thức trao đổi, nhắc nhở. Thành lập đội “sao đỏ” do chính các em là những tuyên truyền viên đến phụ huynh cũng như xây dựng một số mô hình mang tính trực quan như chibi tuyên truyền, nhà chờ an toàn, kẻ các vạch để xe máy...

Thượng úy Nguyễn Phú Duy, cán bộ Phòng CSGT (Công an TP Đà Nẵng) chia sẻ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trong khi đó, Thượng úy Nguyễn Phú Duy, cán bộ Phòng CSGT (Công an TP Đà Nẵng) chia sẻ, mỗi khu vực trường học có những đặc điểm giao thông khác nhau. Điển hình như, trước những cổng trường ở quận Liên Chiểu hầu hết xe mô tô dừng đón; ở quận Hải Châu, Thanh Khê, trường lại nằm ở trung tâm thành phố, chung quanh có nhiều cơ quan, công sở... Vì vậy, theo Thượng úy Nguyễn Phú Duy, các thành viên Chi đoàn giáo viên, các thầy cô Tổng phụ trách, đội hình tình nguyện viên nên phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông phụ trách xã/phường phân luồng từ xa, kẻ vạch dừng đỗ… Ngoài ra, một số trường có thể xem xét điều chỉnh khung giờ tan học để tránh việc ách tắc giao thông nếu có thể.

Trưng bày tranh Thiếu nhi Đà Nẵng với văn hoá giao thông 2024. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Đà Nẵng, mô hình “Cổng trường bình yên” góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông cho phụ huynh và học sinh, tạo môi trường học đường an toàn, trật tự hơn. Tình trạng ùn tắc giao thông tại các cổng trường đã giảm đáng kể so với thời gian trước. Tuy nhiên, cần sự phối hợp giữa các lực lượng gồm công an, thanh tra giao thông, quy tắc đô thị, đoàn viên, nhà trường… như trước cổng trường tiểu học Lý Tự Trọng (quận Hải Châu) đã cải tạo phân luồng giao thông một chiều đối với xe ô tô và dừng đỗ không quá 5 phút.

Tối cùng ngày, Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng tổ chức tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2024. Tại chương trình, các đoàn viên, thanh niên dành một phút tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông. Đây cũng là dịp chia sẻ nỗi đau và mất mát với gia đình các nạn nhân. Trong khuôn khổ chương trình, Thành đoàn Đà Nẵng, Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh THPT trên địa bàn nhằm hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm cho học sinh cũng như mọi người dân khi tham gia giao thông. Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng, Tổ chức Y tế cộng đồng toàn cầu Vital Strategies cũng phát động chiến dịch “Hãy đi chậm lại vì tương lai của trẻ thơ!”.

XUÂN QUỲNH