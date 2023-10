Đà Nẵng: Hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho người dân

Sáng ngày 7-10, Công an TP Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho hàng trăm người dân và học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố.

Buổi trải nghiệm do Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Hiệp hội PCCC-CNCH Việt Nam tổ chức nhằm nâng cao ý thức của người dân về an toàn cháy nổ. Qua đó, trang bị cho người dân những kiến thức cơ bản về kỹ năng thoát hiểm khi có cháy nổ xảy ra.

Tại đây, các em học sinh cùng người dân được trải nghiệm các hoạt động như: thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy do rò rỉ gas; thực hành thoát nạn trong không gian hạn chế; thực hành phun nước vào hộp tiêu điểm; thực hành rải vòi chữa cháy; trải nghiệm thoát nạn bằng xe thang; trải nghiệm cứu người...

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng khẳng định, mỗi người dân là một thành viên tích cực trong công tác PCCC-CNCH. Vì thế hãy trang bị cho mình những kiến thức về PCCC và kỹ năng thoát hiểm khi có cháy xảy ra.

"Đây cũng là dịp để người dân, học sinh, sinh viên có cơ hội tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế và thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn trên các phương tiện chuyên dùng; kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu và kỹ năng cứu nạn, cứu hộ khác", Đại tá Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chia sẻ thêm.

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi hướng dẫn: