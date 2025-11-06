Đà Nẵng hướng tới trở thành “phòng thí nghiệm” cho mô hình tài chính mới

Thông tin từ Tọa đàm “Định vị và phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng” ngày 6-11 cho thấy, TP Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn quyết định để trở thành một cực mới của tài chính Việt Nam.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch t hường trực UBND TP Đà Nẵng chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại tọa đàm, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng cho biết, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng sẽ phát triển dựa trên ba trụ cột: tài chính xanh, tài chính thương mại và công nghệ tài chính – tài sản số.

Thành phố hướng tới trở thành “phòng thí nghiệm” cho mô hình tài chính mới, từ tài sản số, thanh toán số đến ứng dụng blockchain và AI, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến tài chính xanh gắn với mục tiêu phát thải ròng bằng "0".

Đà Nẵng cũng đặt mục tiêu phát triển tài chính thương mại xuyên biên giới gắn với cảng biển, logistics, du lịch quốc tế và các dịch vụ tài chính offshore; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, startup công nghệ.

Thành phố đang phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện khung pháp lý và dự kiến trình ban hành các nghị định về trung tâm tài chính trước ngày 15-11.

Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Rich McClellan, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng cho biết, việc xây dựng trung tâm tài chính ở Việt Nam xuất phát từ hai yêu cầu lớn: nhu cầu tìm kiếm động lực tăng trưởng mới và lợi thế vị trí địa chính trị của Việt Nam trong bối cảnh thế giới biến động, với mạng lưới quan hệ rộng và nhiều hiệp định thương mại tự do.

Trung tâm tài chính Việt Nam được thiết kế theo mô hình “một trung tâm – hai địa điểm”, đặt tại Đà Nẵng và TPHCM. TPHCM tập trung quản lý quỹ và thị trường vốn, còn Đà Nẵng định hướng phát triển tài chính xanh, fintech và tài sản số. Mô hình này đi kèm cơ quan giám sát thống nhất, tòa án chuyên biệt và cơ chế “một cửa một dấu” cho nhà đầu tư.

Tọa đàm thu hút gần 200 đại biểu, diễn giả, chuyên gia trong nước và quốc tế. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Lý giải về tầm quan trọng của tài trợ thương mại và tài trợ chuỗi cung ứng, ông Jinchang Lai, Chuyên gia trưởng và Trưởng nhóm Phát triển cơ sở hạ tầng tài chính của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Nhóm Tư vấn các định chế tài chính, IFC cho biết, đây là động lực then chốt cho tăng trưởng kinh tế hiện đại. Hiện khoảng 80% kim ngạch thương mại toàn cầu được hỗ trợ bởi tài trợ thương mại, tài trợ chuỗi cung ứng và các hình thức bảo hiểm tín dụng.

Tuy nhiên, Việt Nam và tiểu vùng Mekong đến nay vẫn chưa có trung tâm chuyên biệt cho lĩnh vực này. Vì vậy, định hướng xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng theo mô hình các dịch vụ tài chính chuyên sâu sẽ mở ra cơ hội lớn để thành phố trở thành điểm đến của tài trợ thương mại và tài trợ chuỗi cung ứng, đồng thời thu hút các dịch vụ quản lý chuỗi cung ứng liên quan.

ông Lin Hui, Giám đốc khu vực châu Á của Hiệp hội FCI đề xuất, Đà Nẵng cần xây dựng khung tiêu chuẩn riêng dựa trên các quy tắc quốc tế đã được kiểm chứng. Thành phố nên phối hợp với tổ chức quốc tế để triển khai các chương trình đào tạo chuyên biệt về tài trợ có bảo đảm bằng khoản phải thu và tài trợ chuỗi cung ứng.

XUÂN QUỲNH