Đà Nẵng: Khen thưởng chuyên án triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả

Theo đó, ngày 14-6, Công an TP Đà Nẵng đã khám phá thành công Chuyên án SGK-192, triệt xóa đường dây chuyên sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả quy mô lớn trên địa bàn. Đường dây này do Lê Duy Quang (sinh năm 1982) và Nguyễn Văn Ảnh (sinh năm 1980) cùng trú tại phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cầm đầu.

Mở rộng điều tra tại TPHCM, cơ quan công an phát hiện, bắt giữ thêm 3 đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán sách giáo khoa nêu trên gồm: Nguyễn Trung Luật (sinh năm 1981, trú tại quận 12, TPHCM), Phạm Ngọc Quang (sinh năm 1977, trú tại quận Gò Vấp, TPHCM) và Phạm Thạch Kim Điền (sinh năm 1985, trú tại quận Bình Tân, TPHCM). Đơn vị thu giữ 1 triệu con tem, 600.000 cuốn sách giả thành phẩm và bản thành phẩm, trị giá khoảng 12 tỷ đồng cùng toàn bộ máy in, máy cắt, máy đóng kim, máy may chỉ, máy dán keo, xe nâng, xe ô tô, bản kèm, giấy in...

Đại diện Công an TP Đà Nẵng báo cáo thông tin chuyên án

Hiện, Công an TP Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

XUÂN QUỲNH