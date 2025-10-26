Xã hội

Người và xe rơi xuống hố khi đường dẫn lên cầu bất ngờ bị xói lở

SGGPO

Chiều tối 26-10, ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Tân (TP Đà Nẵng) thông tin, mưa lũ đã làm sụt lún nghiêm trọng một bên mố cầu Ca Da trên QL24C, đoạn đi qua địa bàn xã khiến giao thông bị ách tắc cục bộ.

Theo đó, vào khoảng 15 giờ cùng ngày, nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã gây xói lở đường dẫn lên cầu Ca Da tại Km85+095. Vụ xói lở đã làm hư hỏng gần như hoàn toàn mặt đường, tạo thành một hố có chiều sâu khoảng 2m.

26-10-sat-lo-Da-Nang-giay-3.jpg
Đường dẫn lên cầu Ca Da bị hư hỏng, xói lở do lũ đầu nguồn đổ về

Lúc này, một người điều khiển xe máy qua cầu đã bị rơi xuống hố sạt lở. Rất may, người này không bị thương và chiếc xe máy đã được kéo lên.

Theo Chủ tịch UBND xã Trà Tân, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng căng dây, rào chắn hai bên đầu cầu. Đồng thời, địa phương cử người túc trực hai bên cảnh báo người, phương tiện không qua lại khu vực này để đảm bảo an toàn tính mạng.

z7157410745707_dc97ad6e60d4006cc86a11f7bb0801dd.jpg
Chiếc xe máy bị rơi xuống hố do xói lở gây ra
Tin liên quan
NGUYỄN CƯỜNG

Từ khóa

cầu hư hỏng sụt lún cầu Ca Da Trà Tân Đà Nẵng người xe rơi xuống hố lọt hố

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn