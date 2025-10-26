Người và xe rơi xuống hố khi đường dẫn lên cầu bất ngờ bị xói lở

Chiều tối 26-10, ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Tân (TP Đà Nẵng) thông tin, mưa lũ đã làm sụt lún nghiêm trọng một bên mố cầu Ca Da trên QL24C, đoạn đi qua địa bàn xã khiến giao thông bị ách tắc cục bộ.

Theo đó, vào khoảng 15 giờ cùng ngày, nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã gây xói lở đường dẫn lên cầu Ca Da tại Km85+095. Vụ xói lở đã làm hư hỏng gần như hoàn toàn mặt đường, tạo thành một hố có chiều sâu khoảng 2m.

Đường dẫn lên cầu Ca Da bị hư hỏng, xói lở do lũ đầu nguồn đổ về

Lúc này, một người điều khiển xe máy qua cầu đã bị rơi xuống hố sạt lở. Rất may, người này không bị thương và chiếc xe máy đã được kéo lên.

Theo Chủ tịch UBND xã Trà Tân, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng căng dây, rào chắn hai bên đầu cầu. Đồng thời, địa phương cử người túc trực hai bên cảnh báo người, phương tiện không qua lại khu vực này để đảm bảo an toàn tính mạng.

Chiếc xe máy bị rơi xuống hố do xói lở gây ra

NGUYỄN CƯỜNG