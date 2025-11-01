Đà Nẵng chi 200 tỷ đồng hỗ trợ người dân và khắc phục hạ tầng sau mưa lũ

Theo ông Trần Nam Hưng, ưu tiên hàng đầu hiện nay là sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân. Thành phố cam kết đảm bảo đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống và nhu yếu phẩm, “không để ai thiếu ăn, thiếu mặc”.
Cùng với đó, nguồn kinh phí 200 tỷ đồng sẽ được dùng để hỗ trợ người dân theo quy định; đồng thời khẩn trương sửa chữa, khôi phục các công trình hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, nước, vệ sinh môi trường, y tế và giáo dục, nhằm sớm đưa các hoạt động trở lại bình thường.
Bên cạnh nguồn ngân sách, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đang vận động và tiếp nhận các nguồn ủng hộ từ cơ quan, tổ chức, cá nhân để tiếp tục hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng.
Ngay sau khi hoàn tất thống kê thiệt hại (dự kiến trong ngày 1-11-2025), UBND thành phố sẽ đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí cho công tác khắc phục trước mắt và thực hiện các giải pháp lâu dài, gồm: chống sạt lở bờ biển Hội An; di dời – tái định cư người dân vùng có nguy cơ sạt lở cao; đầu tư hạ tầng giao thông, điện, đường, trường, trạm tại miền núi để có khả năng chống chịu thiên tai tốt hơn, hướng đến mục tiêu thích ứng bền vững với biến đổi khí hậu.