Đà Nẵng chi 200 tỷ đồng hỗ trợ người dân và khắc phục hạ tầng sau mưa lũ

Ngày 1-11, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, thành phố đã thống nhất chi 200 tỷ đồng từ ngân sách để hỗ trợ trực tiếp người dân bị thiệt hại và khắc phục các công trình hạ tầng thiết yếu sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng cùng lãnh đạo các sở, ngành đã đến thăm hỏi người dân vùng lũ
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng cùng lãnh đạo các sở, ngành đã đến thăm hỏi người dân vùng lũ

Theo ông Trần Nam Hưng, ưu tiên hàng đầu hiện nay là sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân. Thành phố cam kết đảm bảo đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống và nhu yếu phẩm, “không để ai thiếu ăn, thiếu mặc”.

Cùng với đó, nguồn kinh phí 200 tỷ đồng sẽ được dùng để hỗ trợ người dân theo quy định; đồng thời khẩn trương sửa chữa, khôi phục các công trình hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, nước, vệ sinh môi trường, y tế và giáo dục, nhằm sớm đưa các hoạt động trở lại bình thường.

Lực lượng chức năng xã A Vương (TP Đà Nẵng) hỗ trợ nhu yếu phẩm cho hộ dân bị thiệt hại

Bên cạnh nguồn ngân sách, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đang vận động và tiếp nhận các nguồn ủng hộ từ cơ quan, tổ chức, cá nhân để tiếp tục hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng.

Ngay sau khi hoàn tất thống kê thiệt hại (dự kiến trong ngày 1-11-2025), UBND thành phố sẽ đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí cho công tác khắc phục trước mắt và thực hiện các giải pháp lâu dài, gồm: chống sạt lở bờ biển Hội An; di dời – tái định cư người dân vùng có nguy cơ sạt lở cao; đầu tư hạ tầng giao thông, điện, đường, trường, trạm tại miền núi để có khả năng chống chịu thiên tai tốt hơn, hướng đến mục tiêu thích ứng bền vững với biến đổi khí hậu.

XUÂN QUỲNH

