Đà Nẵng: Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tại TP Đà Nẵng, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, an ninh trật tự được tổ chức bài bản cả chiều rộng lẫn chiều sâu, với sự tham gia đồng bộ, quyết liệt của các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của nhân dân.

Ngày 23-2, Công an TP Đà Nẵng tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) và công tác phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) năm 2022.

Nhiều điểm sáng

Tại hội nghị, Thượng tá Lê Thị Hiền Giang, Phó trưởng Phòng an ninh Chính trị nội bộ - Công an TP Đà Nẵng cho biết, năm 2022, công an TP Đà Nẵng quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về bảo đảm ANTT; tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ công tác trọng tâm sát với chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP Đà Nẵng. Đồng thời, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong thực hiện chủ trương, mục tiêu về an ninh, quốc phòng.

Cụ thể, đơn vị triển khai đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội.

Vì vậy, tội phạm về tệ nạn xã hội được kiểm soát, kéo giảm; tội phạm về ma túy phát hiện, bắt giữ 283 vụ, 419 đối tượng; tội phạm về kinh tế, buôn lậu, vi phạm pháp luật về môi trường phát hiện, xử lý nhiều hơn; trật tự an toàn giao thông được duy trì ổn định, không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, không có ùn tắc giao thông kéo dài…

Đối với phong trào TDBVANTQ, nhiều đơn vị đã có cách làm hay, đa dạng, duy trì tốt hiệu quả mô hình; các cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học chú trọng giáo dục, tuyên truyền nâng cao ý thức phòng ngừa, cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch, phản động, thủ đoạn hoạt động của các tội phạm cũng như củng cố lực lượng bảo vệ.

Năm 2022, Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức 43 buổi tuyên truyền cho hơn 11.000 sinh viên các trường đại học, cao đẳng; tổ chức 8 buổi tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho hơn 1.000 cán bộ, giáo viên, công nhân viên; tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ các cơ quan doanh nghiệp, trường học với 100 người...

Bên cạnh đó, việc sản xuất, đăng tải hàng ngàn tin, bài, phóng sự,…của cơ quan báo chí góp phần quan trọng trong việc phổ biến các quy định pháp luật mới ở các lĩnh vực, phòng chống tội phạm, lan tỏa thông tin tích cực hoạt động kinh tế - xã hội, hoạt động của lực lượng công an đến tầng lớp nhân dân, kịp thời định hướng dư luận, góp phần nâng cao chất lượng phong trào TDBVANTQ.

Đổi mới mô hình phù hợp

Đề cập công tác tuyên truyền, bà Đinh Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng cho biết, mỗi tuần, ở các khu công nghiệp, Công đoàn sẽ tổ chức 1 buổi sinh hoạt với khoảng 200 công nhân để tuyên truyền, trao đổi về luân phiên chủ đề như ANTT, an toàn giao thông, … Sau một thời gian, Công đoàn đánh giá số lượng người lao động nghỉ việc không đúng quy định pháp luật giảm dần, số vụ xô xát của người lao động trong giờ làm việc dần bị hạn chế,… Không chỉ vậy, Công đoàn lần lượt thành lập các tổ tự quản tại khu nhà trọ, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân trong công tác giữ gìn ANTT, tuyên truyền giáo dục cho công nhân, người lao động ý thức ứng xử có văn hóa tại nơi lưu trú, hình thành nếp sinh hoạt văn minh lịch sự.

Theo Thượng tá Nguyễn Chính, Phó Trưởng phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - Công an TP Đà Nẵng, để phong trào TDBVANTQ, bảo đảm ANTT ngày càng phát triển, xây dựng quy chế, tiêu chuẩn biểu dương, khen thưởng phù hợp, nhằm động viên, khích lệ những tập thể, cá nhân, có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ tại các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự phối hợp, đồng hành, chia sẻ trong công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ và phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ bảo đảm ANTT của các ban ngành, đoàn thể, địa phương và cơ quan báo chí đóng chân trên địa bàn.

Năm 2023, nhiệm vụ đặt ra cho công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn sẽ ngày càng khó khăn, nặng nề, áp lực hơn. An ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh kinh tế vẫn có xu hướng phức tạp, nhất là hoạt động lợi dụng không gian mạng, tình trạng khiếu kiện, tranh chấp đất đai, những vướng mắc trong giải quyết an sinh xã hội…

Trước tình hình đó, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng bày tỏ mong muốn cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc; nghiên cứu đổi mới cách thức, biện pháp phù hợp với tình hình, yếu tố đặc thù và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan; nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình, điển hình tiên tiến và nghiên cứu xây dựng mô hình mới.

Đặc biệt, đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học quan tâm tổ chức ngày hội TDBVANTQ với hình thức, nội dung phù hợp, tạo điểm nhấn, có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên, học sinh, sinh viên và nhân dân tham gia.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cũng mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng lực lượng công an, nhất là phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, chuyển tải kịp thời, đầy đủ hình ảnh đẹp, những chiến công xuất sắc, hoạt động có ý nghĩa của lực lượng công an cũng như phổ biến, tuyên truyền đến người dân chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong công tác bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm…