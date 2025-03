Đà Nẵng phát động mô hình Cổng trường an toàn

Ngày 27-3, Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức phát động mô hình Cổng trường an Toàn “Phân luồng giao thông - Vững bước tương lai” năm 2025.

Đội hình “Cổng trường an toàn” tại Trường Tiểu học Thái Thị Bôi (quận Cẩm Lệ). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Chương trình được triển khai tại 7 quận, huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng. Mỗi quận, huyện đoàn lựa chọn 2 trường tiểu học để thực hiện. Mô hình sẽ triển khai xây dựng các rào chắn phân luồng và bàn giao cho các trường.

Tại mỗi điểm trường, các thành viên đội hình do đoàn trường, chi đoàn giáo viên và giáo viên tổng phụ trách đội tham gia, cùng sự phối hợp của lực lượng dân quân tự vệ, công an khu vực, công an giao thông tại khu vực...

Trao tặng rào chắn phân luồng cho các liên đội. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tổ triển khai mô hình gắn với việc cử lực lượng, chia thành các ca trực trước cổng trường để nhắc nhở, hướng dẫn phụ huynh dừng, đỗ xe đúng nơi quy định. Đồng thời tham gia phân luồng giúp xe lưu thông, tránh ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường; nhắc nhở phụ huynh và học sinh đội mũ bảo hiểm theo quy định; phân luồng cho học sinh băng qua đường theo hàng lối.

Bên cạnh đó, các quận, huyện đoàn sẽ phối hợp đội cảnh sát giao thông, công an các quận, huyện tổ chức tuyên truyền văn hóa giao thông cho học sinh tại các trường tiểu học trên địa bàn.

Anh Lê Công Hùng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng phát biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại lễ phát động, anh Lê Công Hùng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng nhấn mạnh, việc triển khai mô hình Cổng trường an toàn không chỉ đơn thuần là giải pháp phân luồng giao thông trước cổng trường, mà còn thể hiện trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong việc giáo dục thế hệ trẻ về ý thức chấp hành pháp luật giao thông và xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn.

“Qua mô hình này, chúng tôi hy vọng mỗi em học sinh sẽ trở thành một tuyên truyền viên nhỏ, lan tỏa những hành động đẹp, ý nghĩa đến gia đình và cộng đồng. Thành đoàn Đà Nẵng sẽ tiếp tục đồng hành, nhân rộng mô hình để đảm bảo an toàn cho học sinh thành phố trong hành trình đến trường mỗi ngày”, anh Lê Công Hùng nêu.

XUÂN QUỲNH