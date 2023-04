Đà Nẵng ra quân xây dựng, nhân rộng mô hình PCCC trên toàn địa bàn thành phố

Sáng ngày 20-4, Công an Đà Nẵng tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm xây dựng, nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”, tuyên truyền, tập huấn kỹ năng PCCC, thực tập Phương án chữa cháy tại khu dân cư; kiểm tra, hướng dẫn đảm bảo an toàn PCCC và vận động hộ gia đình trang bị bình chữa cháy xách tay, bố trí lối thoát nạn thứ 2 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi Lễ, Đại tá Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết, thời gian qua, tuy tình hình cháy, nổ cơ bản được kiềm chế, kiểm soát, kéo giảm; nhưng thực tế vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ phát sinh cháy, nổ gây thiệt hại về người và tài sản, xuất phát từ nhận thức chưa đầy đủ của đại bộ phận người dân về công tác đảm bảo an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt tại các khu dân cư, hộ gia đình.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND thành phố về tăng cường đảm bảo an toàn PCCC trong tình hình mới, với quan điểm “Lấy người dân là trung tâm, là chủ thể, đảm bảo an toàn tính mạng của người dân là trên hết, trước hết”, đảm bảo các điều kiện cần thiết để sẵn sàng huy động tối đa các lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy tại khu dân cư theo phương châm “lực lượng ở trong dân, phương tiện ở trong dân, hậu cần ở trong dân, chỉ huy ở trong dân”.

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh yêu cầu, Công an thành phố tiếp tục thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH thành phố, thường xuyên tham mưu UBND thành phố, Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH thành phố theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đảm bảo an toàn PCCC và CNCH, trước mắt là đợt cao điểm của CATP.

"Kịp thời đề xuất động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật, xuất sắc trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao; phát hiện, tập hợp những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để chấn chỉnh, khắc phục", Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh chỉ đạo.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, biện pháp công tác công an; sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách thường xuyên, vận động các nguồn kinh phí xã hội hóa hoàn thành việc xây dựng các mô hình an toàn PCCC tại khu dân cư, nhất là mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”; tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn nâng cao nhận thức, kỹ năng của người dân trong đảm bảo an toàn PCCC; vận động, thuyết phục các hộ gia đình trang bị các phương tiện chữa cháy ban đầu, mở lối thoát nạn thứ 2, chủ động các phương án thoát nạn, tham gia xử lý ban đầu khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra với phương châm: “lực lượng ở trong dân, phương tiện ở trong dân, chỉ huy ở trong dân, hậu cần ở trong dân”; đảm bảo sự chuyển biến thực chất về nhận thức, kỹ năng PCCC và CNCH của người dân.

Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương nâng cao vai trò, trách nhiệm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn, trước mắt là đợt cao điểm của Công an thành phố.