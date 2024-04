Đà Nẵng: Rà soát chính sách cho người có công, bảo đảm mức sống tối thiểu

Các đại biểu dự hội nghị

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương chuẩn bị nội dung phục vụ sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Trong đó, rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng theo các ý kiến tham gia, thẩm định của các cơ quan Trung ương; đồng thời bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn địa phương.

Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kết nạp Đảng viên mới.

Ban cán sự Đảng UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ trong quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.

Đối với du lịch, địa phương tập trung nguồn lực để đưa vào khai thác các sản phẩm mới trong mùa du lịch Hè năm 2024, nhất là các sản phẩm du lịch ban đêm.

Đối với lĩnh vực vi mạch bán dẫn, chú trọng xây dựng chính sách thu hút các trí thức Việt kiều, chuyên gia về chuyển giao tri thức, công nghệ; chính sách hỗ trợ cho người tham gia đào tạo, người học ngành nghề.

Hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời, khẩn trương lập và phê duyệt toàn bộ quy hoạch phân khu, tạo điều kiện xúc tiến đầu tư và triển khai dự án.

Đối với chính sách an sinh xã hội, rà soát việc thực hiện chính sách cho các đối tượng người có công, đối tượng yếu thế hiện nay để đề xuất giải pháp phù hợp thực tiễn, bảo đảm mức sống tối thiểu cho các đối tượng.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 07-ĐA/TU ngày 28-2-2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm chưa thành niên theo Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 10-11-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Đồng chí Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, quý 1-2024, trên lĩnh vực kinh tế, tổng thu ngân sách nhà nước (đến ngày 31-3) đạt 6.714 tỷ đồng, bằng 34,75% dự toán (tăng 1.158 tỷ đồng về giá trị và tăng 11,06% về tỷ lệ so với dự toán).

Số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 17,8% (tương đương 793 doanh nghiệp).

Hoạt động dịch vụ, du lịch, thương mại tiếp tục có nhiều khởi sắc. Thành phố đã khôi phục và xúc tiến mở mới các đường bay quốc tế và du lịch đường biển đến Đà Nẵng; nghiên cứu, phát triển một số sản phẩm du lịch mới. Trong quý, tổng lượt khách lưu trú đạt hơn 1,88 triệu lượt, tăng 21,8% so với cùng kỳ; doanh thu lưu trú, ăn uống ước đạt 6,4 ngàn tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ, doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 1,2 ngàn tỷ đồng, tăng 68,9% so với cùng kỳ.

Nghề thủ công truyền thống “Nghề làm bánh tráng Túy Loan” được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tuy vậy, công tác tạo nguồn, phát triển Đảng viên vẫn còn nhiều khó khăn. Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết năm 2024 và chủ đề năm vẫn chưa được thực hiện có hiệu quả so với kỳ vọng. Việc giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch vốn giao trong năm còn chậm; tiến độ thi công một số công trình giao thông trọng điểm chưa bảo đảm theo kế hoạch đề ra…

