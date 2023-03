Đà Nẵng tái thực hiện mô hình xã hội hóa nhà vệ sinh công cộng

Những ngày qua, UBND quận Sơn Trà, Đà Nẵng phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tuyên truyền, vận động, thuyết phục chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ẩm thực, khách sạn tham gia mô hình xã hội hóa nhà vệ sinh công cộng với thông điệp “Thoải mái như ở nhà - Comfort as home”.

Mô hình xã hội hóa nhà vệ sinh công cộng từng được Đà Nẵng triển khai vào năm 2015. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh cùng với thiên tai nên biểu tượng nhận diện mô hình bị hư hỏng và dần bị bỏ đi.

Do đó, chính quyền quận Sơn Trà muốn tái thực hiện mô hình xã hội hóa nhà vệ sinh công cộng để kịp phục vụ khách du lịch trước kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng 29-3.

Các cơ sở đồng ý tham gia mô hình phải dán 2 tờ logo là hình mặt cười “Free Restroom” màu xanh cùng thông điệp “Thoải mái như ở nhà - Comfort as home” ngay trước mặt tiền và trước khu vực nhà vệ sinh để du khách và người dân thuận tiện quan sát và sử dụng.

Ủng hộ chủ trương của chính quyền, anh Lương Thế Toàn (30 tuổi, chủ quán phở Thăng Long, 233 Hồ Nghinh quận Sơn Trà) cho biết: “Đây là một mô hình khá hay, nó vừa tạo được sự thân thiện cho khách du lịch khi đến với Đà Nẵng cũng vừa quảng bá được hình ảnh quán phở Thăng Long".

Đây là một trong những mô hình thông minh giúp quảng bá hình ảnh của thành phố Đà Nẵng trong thời điểm du lịch trở lại sau hơn 2 năm bị ngừng trệ vì dịch Covid 19. Qua đó góp phần xây dựng hình ảnh của một thành phố du lịch hiện đại, sạch đẹp và thân thiện với du khách trong nước và ngoài nước.

Theo ông Nguyễn Hoàng Việt, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, mô hình được thực hiện trên tinh thần tuyên truyền, vận động, thuyết phục các cơ sở kinh doanh dịch vụ ẩm thực, lưu trú cho người dân hỗ trợ khách du lịch sử dụng miễn phí nhà vệ sinh và không tốn chi phí hay ràng buộc sử dụng dịch vụ của cơ sở; với mục tiêu vận động tối thiểu 50 cơ sở kinh doanh, dịch vụ tham gia thực hiện mô hình này, tại dọc các tuyến đường chính phục vụ du lịch thuộc các phường: An Hải Tây, An Hải Đông, An Hải Bắc, Mân Thái và Phước Mỹ.

“Bên cạnh đó, mô hình này sẽ góp phần giảm tình trạng đi vệ sinh không đúng nơi quy định, ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan đô thị; góp phần tạo ấn tượng đẹp cho du khi đến du lịch, công tác tại Đà Nẵng”, ông Việt nhấn mạnh.