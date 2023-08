Đà Nẵng: Tạm dừng hoạt động khu du lịch có trẻ đuối nước

Khoảng 16 giờ ngày 13-8, Công an phường Hòa Hiệp Bắc nhận tin báo có 1 em nhỏ tử vong tại khu du lịch Thời Nay. Qua xác minh, khoảng 9 giờ cùng ngày, em T.L. (SN 2017, quốc tịch Hoa Kỳ) cùng họ hàng gồm 10 người lớn (không có cha mẹ đi cùng) đến khu du lịch Thời Nay để ăn uống tắm suối.

Trong lúc gia đình ngồi ăn uống tại sạp số 7 của khu du lịch, em T. L. cùng một số trẻ nhỏ khác mặc áo phao xuống tắm. Quá trình tắm có lên ăn trưa và cởi bỏ áo phao.

Đến 14 giờ cùng ngày, gia đình phát hiện T.L. có dấu hiện đuối nước nên đưa lên bờ để sơ cứu. Lúc sơ cứu, em vẫn ói ra nước và thức ăn, có biểu hiện tím tái, hơi thở yếu. Đến khi chủ cơ sở kinh doanh và gia đình đưa cháu ra xe cấp cứu thì các bác sĩ xác định không còn mạch. Em T.L. đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Theo người nhà cung cấp, T. L. có tiền sử bệnh tự kỷ đang điều trị tại nhà.

Công an phường Hòa Hiệp Bắc đã lập hồ sơ ban đầu, phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng bảo vệ, khám nghiệm hiện trường. Hiện Công an phường bàn giao hồ sơ cho Phòng Cảnh sát hình sự thụ lý theo thẩm quyền, tử thi được lưu giữ tại nhà đại thể Bệnh viện Đà Nẵng chờ khám nghiệm.

Theo ông Hà Thúc Nhơn, ngày 14-8, UBND phường Hòa Hiệp Bắc có văn bản đề nghị ông Phạm Hồng Tiến (SN 1970), chủ cơ sở Thời Nay tạm dừng hoạt động kinh doanh kể từ ngày 14-8 đến khi có thông báo được phép hoạt động trở lại. Lý do tạm dừng hoạt động là do không bảo đảm an toàn, để xảy ra tình trạng đuối nước trên.