Đà Nẵng tìm động lực mới cho kinh tế số

Người dân làm quen, thụ hưởng từ kinh tế số. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại hội thảo, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, phát triển kinh tế số không chỉ là nhiệm vụ chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn là chìa khóa xây dựng thành phố thông minh, sáng tạo và bền vững. Những năm qua, Đà Nẵng liên tiếp 4 năm dẫn đầu cả nước về chỉ số chuyển đổi số (DTI), 5 năm liền được vinh danh “Thành phố thông minh tiêu biểu”.

Ông Hồ Quang Bửu cho biết, Kế hoạch 21 của Thành ủy Đà Nẵng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW đã đặt mục tiêu đến năm 2030: đưa quy mô kinh tế số đạt 35–40% GRDP, thu hút doanh nghiệp công nghệ lớn, phát triển khu CNTT tập trung, trung tâm dữ liệu và trạm trung chuyển quốc tế, thí điểm kinh doanh tài sản số bằng NFT.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chia sẻ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

PGS-TS Trần Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Xã hội số (Bộ KH-CN) đánh giá, mục tiêu trên là thách thức lớn nhưng cũng mở ra cơ hội để Đà Nẵng vươn tầm khu vực. Ông chỉ rõ 4 yếu tố then chốt: phát triển nền tảng quản trị và vận hành số; xây dựng kho dữ liệu tập trung và thị trường dữ liệu; đột phá với AI để tạo mô hình kinh doanh mới cùng với đào tạo nhân lực số gắn kết nhà trường – doanh nghiệp.

PGS-TS Trần Minh Tuấn cũng lưu ý các lĩnh vực ưu tiên gồm du lịch số, logistics và cảng biển số, văn hóa số, thương mại điện tử và công nghiệp công nghệ cao. Theo ông Tuấn, thách thức của Đà Nẵng hiện nay không chỉ là duy trì vị trí số một trong nước, mà còn đặt mục tiêu sánh ngang những đô thị hàng đầu khu vực như Singapore hay Kuala Lumpur.

Theo bà Nguyễn Thị Kiều Liên, đại diện Cục Thống kê TP Đà Nẵng, năm 2024, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của thành phố (sau sáp nhập) đạt 11,97%, tương đương 33.497 tỷ đồng. Trong đó, kinh tế số lõi chiếm 6,79 điểm phần trăm và các hoạt động số hóa chiếm 5,17 điểm phần trăm. Khu vực dịch vụ đóng góp lớn nhất với 8,96%.

Để tạo bức phá, ông Nguyễn Văn Trừ, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng, đề xuất chương trình phát triển thương mại điện tử 2026 – 2030 gắn với chiến lược quốc gia, tập trung vào nâng cấp hạ tầng, mở rộng chợ 4.0, phát triển logistics số, đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực quản lý.

Hội thảo có sự tham dự của diễn giả đến từ trường đại học, doanh nghiệp. Ảnh: XUÂN QUỲNH

PGS-TS Bùi Quang Bình, Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng nhìn nhận, Trung tâm tài chính quốc tế sẽ là không gian hội tụ vốn, công nghệ, dữ liệu và nhân lực, đóng vai trò bệ phóng cho kinh tế số. Muốn vậy, thành phố cần tháo gỡ ba nút thắt: khung pháp lý và sandbox cho sản phẩm mới, hạ tầng dữ liệu gắn với an ninh mạng và nhân lực tài chính – công nghệ. Khi kết hợp với khu thương mại tự do Liên Chiểu, trung tâm này sẽ trở thành “không gian thử nghiệm chính sách, sản phẩm, mô hình”, đưa Đà Nẵng thành hub tài chính – công nghệ số ASEAN.

Trong khi đó, ông Vũ Tiến Dũng, Giám đốc Đầu tư, Quỹ ĐTKNST FundGo Đà Nẵng cho hay, Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa là cơ hội chiến lược. Tuy nhiên, hạ tầng kỹ thuật, pháp lý, bảo mật và cơ chế bảo vệ nhà đầu tư cần được bảo đảm.

XUÂN QUỲNH