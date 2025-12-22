Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc TPHCM – Mộc Bài

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu các xã khẩn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục liên quan để chi trả tiền cho người dân bị ảnh hưởng, phấn đấu hoàn thành trước hạn chót 31-12 tới.

Chiều 22-12, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cùng đại diện các sở, ngành liên quan đã kiểm tra thực địa và làm việc với 5 xã có Dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài đi qua, gồm Phú Hòa Đông, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Củ Chi và Tân An Hội nhằm rà soát tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu các sở ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất các thủ tục sớm chi tiền bồi thường hỗ trợ cho người dân trong tháng 12 này. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại buổi làm việc, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) TPHCM đã báo cáo tiến độ thực hiện Dự án thành phần 3 – Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TPHCM – Mộc Bài, đoạn qua địa bàn TPHCM. Theo đó, dự án thành phần này có chiều dài khoảng 24,7km, đi qua 5 xã nói trên, với tổng diện tích ảnh hưởng khoảng 217,697ha. Trong đó, diện tích đất thu hồi của hộ gia đình, cá nhân và tổ chức là 187,09ha; diện tích đất giao thông, kênh rạch khoảng 30,59ha, ảnh hưởng đến tổng cộng 2.121 trường hợp.

Xã Phú Hòa Đông là địa phương có số hộ dân và tổ chức bị ảnh hưởng nhiều nhất với khoảng 1.184 trường hợp. Tiếp đến là xã Nhuận Đức với khoảng 588 trường hợp, xã Thái Mỹ 255 trường hợp, xã Củ Chi 76 trường hợp và xã Tân An Hội 18 trường hợp.

Về tiến độ phê duyệt phương án bồi thường, đến nay UBND các xã đã ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định. Cụ thể, xã Phú Hòa Đông đã phê duyệt phương án chi tiết cho 433/1.184 trường hợp; xã Nhuận Đức phê duyệt 168/588 trường hợp; xã Thái Mỹ phê duyệt 211/255 trường hợp; xã Củ Chi phê duyệt 72/76 trường hợp; xã Tân An Hội phê duyệt 10/18 trường hợp, các trường hợp còn lại đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình phê duyệt.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: QUỐC HÙNG

Công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cũng đang được các địa phương đẩy nhanh. Tính đến nay, toàn dự án đã chi trả cho 570 trường hợp, với tổng số tiền hơn 1.329 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ người dân nhận tiền đạt cao tại xã Củ Chi (gần 79%) và xã Thái Mỹ (trên 64%). Riêng các xã Phú Hòa Đông và Nhuận Đức hiện vẫn còn số lượng lớn trường hợp chưa nhận tiền, các địa phương đang tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân sớm đồng thuận.

Song song với chi trả bồi thường, việc bàn giao mặt bằng cũng đạt những kết quả bước đầu. Đến nay đã có 570/2.121 trường hợp bàn giao mặt bằng, với diện tích khoảng 80,892ha, đạt hơn 37% tổng diện tích cần thu hồi. Trong đó, xã Củ Chi là địa phương có tỷ lệ bàn giao cao nhất, trên 86%, các xã còn lại đang tiếp tục vận động người dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng theo đúng quy định.

Dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư phục vụ cao tốc TPHCM – Mộc Bài, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi làm chủ đầu tư, hiện đã hoàn tất các thủ tục quan trọng như lập quy hoạch, báo cáo nghiên cứu khả thi, hồ sơ môi trường và thẩm định phòng cháy chữa cháy. Ngày 8-12-2025, Sở Xây dựng đã trình UBND TPHCM phê duyệt dự án. Dự kiến đến ngày 19-6-2026, khu tái định cư sẽ hoàn thành và đủ điều kiện bố trí nền cho các trường hợp bị thu hồi đất.

Tại buổi làm việc, Sở NN-MT TPHCM kiến nghị UBND xã Tân An Hội sớm phê duyệt phương án bồi thường đối với các trường hợp còn lại để kịp thời chi trả và thu hồi mặt bằng. Đồng thời, đề nghị UBND các xã Phú Hòa Đông, Nhuận Đức, Thái Mỹ và Củ Chi tiếp tục đẩy nhanh tiến độ chi trả, bàn giao mặt bằng theo chỉ đạo của UBND TPHCM tại Thông báo số 523/TB-VP ngày 22-10-2025. Sở Xây dựng được đề nghị chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Củ Chi tăng tốc triển khai khu tái định cư, bảo đảm tiến độ bố trí nền cho người dân.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh, giải phóng mặt bằng là khâu then chốt, quyết định tiến độ thi công Dự án cao tốc TPHCM – Mộc Bài, công trình hạ tầng giao thông trọng điểm kết nối TPHCM với tỉnh Tây Ninh và cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các xã khẩn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục liên quan để chi trả tiền cho người dân bị ảnh hưởng, phấn đấu hoàn thành trước hạn chót 31-12 tới, tạo điều kiện sớm bàn giao mặt bằng sạch cho dự án triển khai đúng kế hoạch.

