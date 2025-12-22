TPHCM tôn vinh 155 doanh nghiệp xanh năm 2025

155 doanh nghiệp, gồm 77 doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, 78 doanh nghiệp thương mại - dịch vụ - bất động sản được tôn vinh bởi nỗ lực và những kết quả trong thực hiện chuyển đổi xanh, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Chủ tịch HUBA, Trưởng ban tổ chức Nguyễn Ngọc Hòa phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chiều 22-12, dưới sự chỉ đạo của UBND TPHCM, Báo Sài Gòn Giải Phóng và Hiệp hội doanh nghiệp TPHCM (HUBA) đồng tổ chức lễ tôn vinh và trao danh hiệu Doanh nghiệp Xanh TPHCM năm 2025.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam VCCI, lãnh đạo các sở ban ngành, đại diện các doanh nghiệp đạt danh hiệu Doanh nghiệp Xanh TPHCM năm 2025.

Về phía ban tổ chức gồm có ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch HUBA, Trưởng ban tổ chức; Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, đồng Trưởng ban tổ chức.

Các doanh nghiệp xanh trưng bày giới thiệu sản phẩm bên lề buổi lễ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Hòa nhấn mạnh 155 doanh nghiệp được tôn vinh năm nay cho thấy bức tranh chuyển đổi xanh của TPHCM đang đi vào chiều sâu.

Tại khu vực sản xuất – nơi tiêu thụ năng lượng và phát thải lớn – doanh nghiệp đã chuyển từ tư duy xử lý môi trường ở công đoạn cuối sang mô hình sản xuất sạch, tuần hoàn trên toàn hệ thống, với các giải pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng nhiên liệu sinh khối, điện mặt trời và cải tiến công nghệ. Trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại – bán lẻ và bất động sản, các mô hình vận hành xanh, minh bạch môi trường, giảm nhựa dùng một lần và công trình tiết kiệm năng lượng đang lan tỏa mạnh mẽ, tạo ra trải nghiệm xanh cho cộng đồng và gia tăng giá trị thương hiệu.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa khẳng định, chuyển đổi xanh hoàn toàn có thể song hành với hiệu quả kinh doanh, đồng thời kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục tiên phong đổi mới công nghệ, quản trị và năng lượng để cùng TPHCM hướng tới tăng trưởng bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà khẳng định, danh hiệu Doanh nghiệp Xanh không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh, mà đã trở thành một công cụ quan trọng góp phần thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, bền vững và phù hợp với Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đồng chí Nguyễn Lộc Hà, trong bối cảnh TPHCM đang hoàn thiện khung chiến lược phát triển xanh đến năm 2030, tầm nhìn 2050, với các trụ cột về nguồn lực xanh, hạ tầng xanh, hành vi xanh và xác định lĩnh vực tiên phong, vai trò của cộng đồng doanh nghiệp là đặc biệt quan trọng. Danh hiệu Doanh nghiệp Xanh đã góp phần khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ nghiêm các quy định môi trường, đầu tư công nghệ sạch, cải tiến quy trình sản xuất, phát triển sản phẩm thân thiện môi trường, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng hội nhập quốc tế.

Lãnh đạo TPHCM đánh giá cao nỗ lực đồng hành của các doanh nghiệp trong thời gian qua, nhất là sự chủ động tham gia chuyển đổi từ năng lượng truyền thống sang năng lượng tái tạo, phát triển tài chính xanh, sản phẩm xanh và kinh tế tuần hoàn. Đồng chí Nguyễn Lộc Hà đề nghị các doanh nghiệp được tôn vinh tiếp tục lan tỏa kinh nghiệm, dẫn dắt doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cùng tham gia hành trình sản xuất xanh và sản xuất thông minh của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà cũng nhấn mạnh, việc HUBA cùng Báo SGGP tổ chức xét chọn và tôn vinh Danh hiệu Doanh nghiệp Xanh trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo nền tảng cho TPHCM phát triển nhanh, bền vững và hướng tới tương lai xanh cho các thế hệ mai sau.

Danh hiệu Doanh nghiệp Xanh TPHCM do Báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng từ năm 2006, trong bối cảnh thành phố đối mặt áp lực lớn về ô nhiễm môi trường và yêu cầu cấp thiết phải xanh hóa sản xuất. Ban đầu, chương trình mang tính sáng kiến báo chí – xã hội, góp phần nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về trách nhiệm môi trường. Qua gần hai thập niên, danh hiệu Doanh nghiệp Xanh không ngừng được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững. Từ năm 2023, chương trình được nâng tầm dưới sự chủ trì của UBND TPHCM, với sự phối hợp của các cơ quan quản lý, tổ chức doanh nghiệp và cơ quan báo chí. Giai đoạn 2023–2024, gần 200 doanh nghiệp đã được vinh danh, góp phần thúc đẩy chuyển biến tư duy, coi “xanh” là lợi thế cạnh tranh. Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt khi quy mô xét chọn mở rộng lên tối đa 300 doanh nghiệp, đồng thời kéo dài chu kỳ công nhận lên 3 năm, khẳng định chuyển đổi xanh là chiến lược dài hạn, gắn với quản trị và phát triển bền vững.

>>Một số hình ảnh tại chương trình:

ÁI VÂN - MAI HOA