Đà Nẵng xúc tiến hợp tác quốc tế về bán dẫn và trí tuệ nhân tạo tại Đức

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Cộng hòa Liên bang Đức, đoàn lãnh đạo TP Đà Nẵng do Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng và Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng dẫn đầu, đã có các buổi làm việc tại Viện Nghiên cứu hệ thống bằng điện tử Fraunhofer Enas và Trung tâm Công nghệ Chemnitz (bang Sachsen).

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng tặng quà lưu niệm cho ông Benjamin Schreiber, Quản lý dự án kinh doanh quốc tế của Viện Fraunhofer Enas

Sáng 1-10, ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng cùng đoàn công tác Đà Nẵng đã đến thăm, làm việc tại Viện nghiên cứu hệ thống bằng điện tử (Fraunhofer ENAS) và Trung tâm Công nghệ Chemnitz, thành phố Chemnitz (Đức).

Đoàn công tác TP Đà Nẵng được mời đến thăm hệ thống cơ sở vật chất của Viện Fraunhofer. Ảnh: THY PHƯƠNG

Tiếp đón đoàn, ông Benjamin Schreiber, Quản lý dự án kinh doanh quốc tế của Viện Fraunhofer ENAS, cùng đại diện chính quyền Chemnitz và hiệp hội doanh nghiệp địa phương, giới thiệu về hoạt động nghiên cứu của viện – một đơn vị thành viên thuộc mạng lưới Fraunhofer Gesellschaft, tổ chức nghiên cứu ứng dụng lớn nhất châu Âu. Viện tập trung phát triển các hệ thống điện tử siêu nhỏ, cảm biến thông minh, đóng gói tích hợp 3D, điện tử linh hoạt với ứng dụng trong công nghiệp 4.0, y sinh và xe tự hành.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng giới thiệu đến các đối tác ở Chemnitz về chiến lược của Đà Nẵng trong lĩnh vực KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Ảnh: THY PHƯƠNG



Đoàn công tác đã tìm hiểu cơ sở vật chất hiện đại, trong đó có các phòng sạch đạt chuẩn kỹ thuật cao, hệ thống thử nghiệm độ tin cậy sản phẩm, cùng nhiều kết quả nổi bật như cảm biến, vi mạch ứng dụng trong các lĩnh vực then chốt. Fraunhofer ENAS hiện mở rộng hợp tác với khu vực châu Á – Đông Nam Á, trong đó bày tỏ quan tâm đặc biệt đến việc kết nối, trao đổi chuyên gia và hợp tác đào tạo nhân lực với các trường đại học ở Việt Nam, đặc biệt là Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Chemnitz giới thiệu về hệ sinh thái doanh nghiệp địa phương, đồng thời trao đổi khả năng hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp tại Đà Nẵng. Ông Nguyễn Đức Dũng đã giới thiệu tiềm năng, lợi thế và chiến lược phát triển của Đà Nẵng, trong đó có các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đà Nẵng định hướng trở thành điểm đến hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như AI, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, công nghệ blockchain, mạng di động thế hệ mới, robot và tự động hóa.

Ông Benjamin Schreiber, Quản lý dự án kinh doanh quốc tế của Viện Fraunhofer Enas giới thiệu hoạt động đến đoàn công tác TP Đà Nẵng. Ảnh: THY PHƯƠNG

Đặc biệt, ông Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác với Viện Fraunhofer ENAS trong phát triển bán dẫn và trí tuệ nhân tạo – hai lĩnh vực được coi là “chìa khóa” của kỷ nguyên số. Hai bên cũng trao đổi về việc xúc tiến hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, dựa trên các ý tưởng đã được Giáo sư, Tiến sĩ Harald Kuhn – Viện trưởng Fraunhofer ENAS, đề cập trong chuyến thăm Đà Nẵng hồi tháng 7-2025. Nội dung hợp tác tập trung vào thiết kế, kiểm thử hệ thống vi điện tử, ứng dụng AI trong phần cứng, mô hình hóa cũng như chương trình trao đổi sinh viên.

Nhân dịp này, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng trân trọng mời Giáo sư Harald Kuhn và các đồng nghiệp sớm trở lại Đà Nẵng để cụ thể hóa các chương trình hợp tác đã thống nhất, góp phần đưa những ý tưởng thành hiện thực.

Toàn cảnh buổi thăm và làm việc của lãnh đạo TP Đà Nẵng với Viện Fraunhofer Enas và đại diện thành phố Chemnitz (Đức). Ảnh: THY PHƯƠNG

Tại Trung tâm Công nghệ Chemnitz, đoàn được ông Jens Weber, Giám đốc điều hành, giới thiệu về mô hình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp thông qua cung cấp mặt bằng, vốn đầu tư và kết nối chuyên gia. Trung tâm hiện phối hợp chặt chẽ với Viện Fraunhofer trong việc phát triển các dự án đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện cho nhiều công ty trẻ khẳng định vị thế trong lĩnh vực công nghệ cao.

Kết thúc chuyến làm việc, đoàn công tác TP Đà Nẵng đã đến thăm cơ sở vật chất của Viện Fraunhofer, bao gồm các phòng thí nghiệm sạch phục vụ kiểm thử, đóng gói sản phẩm vi mạch – nền tảng thiết yếu cho sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn.

Trong bối cảnh Đà Nẵng đang đẩy mạnh chiến lược xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do, song song với định hướng trở thành điểm đến hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn, chuyến công tác của lãnh đạo thành phố tại Cộng hòa Liên bang Đức những ngày đầu tháng 10 được đánh giá là dấu mốc quan trọng. Không chỉ mở ra cơ hội hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyến đi còn khẳng định quyết tâm hội nhập và tiếp cận công nghệ mới của Đà Nẵng.

Với những bước đi cụ thể trong chuyến công tác lần này, Đà Nẵng không chỉ mở rộng quan hệ hợp tác với các trung tâm nghiên cứu hàng đầu châu Âu mà còn khẳng định khát vọng trở thành trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực. Những dự án hợp tác về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo nếu sớm được triển khai sẽ là “cú hích” mạnh mẽ, giúp thành phố hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu và nâng tầm vị thế trong chiến lược phát triển quốc gia.

Viện Fraunhofer Gesellschaft – “cái nôi công nghệ ứng dụng châu Âu” Fraunhofer Gesellschaft là tổ chức nghiên cứu ứng dụng lớn nhất châu Âu, thành lập từ năm 1949, hiện có hơn 70 viện và trung tâm nghiên cứu trên khắp nước Đức. Mạng lưới này quy tụ khoảng 30.000 chuyên gia, kỹ sư, nhà khoa học, hoạt động trên nhiều lĩnh vực như vi điện tử, bán dẫn, vật liệu mới, trí tuệ nhân tạo, năng lượng, y sinh và công nghiệp 4.0. Với định hướng gắn nghiên cứu với thực tiễn sản xuất, Fraunhofer được xem là “cái nôi công nghệ ứng dụng châu Âu”, nơi nhiều sáng chế, công nghệ đột phá ra đời và được chuyển giao cho doanh nghiệp, góp phần duy trì vị thế dẫn đầu về công nghệ của Đức và châu Âu.

Tin liên quan Đà Nẵng hợp tác Công ty Frankfurt Main Finance (Đức) xây dựng Trung tâm tài chính

NGUYÊN KHÔI - THY PHƯƠNG