Đại hội lần thứ XIV của Đảng là bước ngoặt mang tính lịch sử hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng

Trình bày diễn văn khai mạc, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, Đại hội lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, bước ngoặt mang tính lịch sử hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2030).

Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước trình bày diễn văn khai mạc. Ảnh: VIẾT CHUNG

>> Toàn văn Diễn văn khai mạc Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam của Chủ tịch nước Lương Cường

Đại hội tập trung cao độ ý chí, nguyện vọng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin tiến mạnh vào kỷ nguyên mới vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

“Đại hội trân trọng biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, vượt qua mọi khó khăn thử thách, đặc biệt là vượt qua đại dịch Covid-19, các thảm họa thiên nhiên, biến động kinh tế chính trị toàn cầu, nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra, nhất là những nhiệm vụ đột phá mang tính cách mạng trong năm 2025”, đồng chí Lương Cường nêu rõ.

Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

Những thành tựu to lớn, toàn diện, nổi bật trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, con người, tăng cường quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế và nhất là trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã tạo tiền đề vững chắc, củng cố niềm tin của nhân dân, sự đồng thuận của xã hội và tiếp thêm sức mạnh cho Đại hội.

Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng cảm ơn sự tham gia và những đóng góp tâm huyết, sâu sắc của các cấp ủy, tổ chức đảng, của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của toàn thể cán bộ, đảng viên, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, nhân dân, các đơn vị lực lượng vũ trang, các đồng chí lão thành cách mạng, các nhân sĩ, trí thức cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài trong suốt quá trình chuẩn bị văn kiện Đại hội.

“Những đóng góp quý báu đó đã góp phần làm nên các văn kiện trình Đại hội, thực sự trở thành kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, thể hiện sâu sắc ý chí, niềm tin và khát vọng của nhân dân ta trong giai đoạn phát triển mới của đất nước”, đồng chí Lương Cường khẳng định.

Các đại biểu dự phiên khai mạc đại hội, sáng 20-1. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo Chủ tịch nước Lương Cường, sau 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử, không ngừng cải thiện đời sống, nâng cao hạnh phúc của nhân dân, nâng cao tầm uy tín và vị thế đất nước trên trường quốc tế. Tuy nhiên, đất nước vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và hạn chế. Tăng trưởng vẫn dưới mức tiềm năng, chưa thực sự bền vững; năng suất lao động chưa cao; sức cạnh tranh của nền kinh tế còn hạn chế; đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Biến đổi khí hậu, thảm họa thiên nhiên, dịch bệnh, an ninh mạng còn tác động phức tạp.

Trong bối cảnh đó, nhân dân cả nước đang gửi gắm nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, đột phá và hiệu quả của Đảng tại Đại hội XIV. Đại hội XIV có ý nghĩa lịch sử rất to lớn, không chỉ đề ra mục tiêu định hướng cho nhiệm kỳ 2026-2030 mà còn quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với tương lai và vận mệnh của dân tộc ta trong nhiều thập kỷ tới. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII gắn với tổng kết 40 năm đổi mới, khẳng định những thành tựu quan trọng, nổi bật, chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học lớn có giá trị lý luận và thực tiễn lâu dài cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu dự phiên khai mạc đại hội, sáng 20-1. Ảnh: QUANG PHÚC

Đại hội sẽ thảo luận và thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược cho giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2045, trong đó, nhấn mạnh những nội dung, giải pháp có tính cách mạng, đột phá để đạt được mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong bối cảnh mới. Đại hội cũng sẽ kiểm điểm sâu sắc và toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm các đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, trí tuệ, bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, đủ sức tổ chức thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong nhiệm kỳ mới.

“Đại hội XIV của Đảng là Đại hội khởi đầu cho kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", thể hiện bản lĩnh kiên định, ý chí quyết tâm và tinh thần đại đoàn kết của dân tộc vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”, đồng chí Lương Cường khẳng định và đề nghị các đại biểu phát huy cao độ trách nhiệm, trí tuệ và tâm huyết, nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, thảo luận sâu sắc, góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội.

