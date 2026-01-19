TPHCM rực rỡ cờ hoa, người dân hướng về Đại hội XIV của Đảng

Ghi nhận của phóng viên, tại nhiều tuyến đường trên địa bàn các phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Phú An, Bến Cát, Chánh Phú Hòa…, sắc đỏ của cờ Tổ quốc, cờ Đảng, nổi bật trên nền trời, tạo nên không gian trang trọng và rộn ràng.
Từ các trục đường chính đến khu dân cư, cờ hoa được treo đồng loạt, thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng của người dân đối với thành công của đại hội.
Ở khu phố Phú Hòa 9, phường Phú Lợi, bên ấm trà sáng quen thuộc, ông Ngô Văn Chung, đảng viên đang sinh hoạt tại khu phố, cho biết, những ngày qua ông đặc biệt quan tâm đến công tác tổ chức đại hội.
Vì vậy, sáng 19-1, ông cùng bạn bè đã có mặt tại nhà một người trong khu phố để cùng theo dõi các thông tin về đại hội.
Ông Ngô Văn Long cho biết, ông quan tâm đến công tác nhân sự, bởi đây là kỳ đại hội quan trọng sau sáp nhập. “Tôi kỳ vọng đại hội sẽ lựa chọn được những cán bộ đủ đức, đủ tài, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới”.
Tại một quán cà phê trên đường D1, khu dân cư Phú Hòa 1, anh Thái Văn Minh, nhân viên ngân hàng, cùng bạn bè cập nhật thông tin về đại hội qua các nền tảng mạng xã hội. Anh kỳ vọng về các chính sách đột phá về hoạt động của ngành bất động sản, tài chính.
Tại Trường Đại học Thủ Dầu Một (TPHCM), trong ngày 19-1, rất đông sinh viên tập trung tại khu vực Không gian văn hóa Hồ Chí Minh để theo dõi thông tin về đại hội qua truyền hình.
Anh Nguyễn Viết Xuân Sang, Bí thư Đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một, bày tỏ kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ ban hành những chủ trương, chính sách thiết thực nhằm hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, rèn luyện kỹ năng, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.
Tại các phường Bà Rịa, Tam Long, Phước Thắng, không khí hướng về Đại hội XIV của Đảng diễn ra sôi nổi, trang trọng và lan tỏa rộng khắp.
Trên các tuyến đường chính như Phạm Hùng, Cách Mạng Tháng Tám, Võ Văn Kiệt, 30-4, diện mạo khang trang, rực rỡ với cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cờ phướn, băng rôn, pano, bảng hiệu chào mừng đại hội được treo đồng loạt.
Người dân cũng quan tâm, chủ động theo dõi các thông tin về Đại hội XIV của Đảng thông qua truyền hình, điện thoại, các nền tảng mạng xã hội.
Bà Nguyễn Thị Hạnh, ngụ tại phường Bà Rịa chia sẻ: "Những ngày này ra đường thấy cờ hoa, băng rôn treo khắp nơi, tôi cảm nhận rõ không khí rất trang trọng và phấn khởi. Gia đình tôi cũng thường xuyên theo dõi tin tức về đại hội trên ti vi và báo chí để nắm bắt những chủ trương, định hướng lớn của đất nước".
Ấn tượng đặc biệt của đường sách Nguyễn Văn Bình lúc này chính là việc trưng bày và giới thiệu các đầu sách chuyên đề về Đại hội XIV của Đảng. Giữa hàng ngàn tựa sách thuộc đủ mọi thể loại, khu vực sách chính trị - lịch sử nổi bật, thu hút đông đảo các bạn trẻ.
Tại các tuyến đường khu vực trung tâm TPHCM như Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, phố đi bộ Nguyễn Huệ hay các địa điểm công cộng, cơ quan, đơn vị... hàng ngàn lá cờ đỏ sao vàng cùng cờ Đảng tung bay trong gió.
Những cụm pano, áp phích khổ lớn với khẩu hiệu chào mừng đại hội được thiết kế hiện đại, trang trọng, đặt tại các vị trí cửa ngõ và bùng binh lớn, tạo nên một diện mạo đầy sức sống.
Những dải đèn LED nghệ thuật và biểu ngữ cổ động không chỉ làm đẹp mỹ quan đô thị mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, lòng tự hào dân tộc đến từng người dân.