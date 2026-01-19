TPHCM rực rỡ cờ hoa, người dân hướng về Đại hội XIV của Đảng

Ngày 19-1, không khí chào đón sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước - Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã lan tỏa rộng khắp nhiều địa phương, trong đó có TPHCM.

Ghi nhận của phóng viên, tại nhiều tuyến đường trên địa bàn các phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Phú An, Bến Cát, Chánh Phú Hòa…, sắc đỏ của cờ Tổ quốc, cờ Đảng, nổi bật trên nền trời, tạo nên không gian trang trọng và rộn ràng.

Đường Phú Lợi (phường Phú Lợi) sáng 19-1 rực rỡ cờ hoa tươi thắm. Ảnh: TÂM TRANG

Từ các trục đường chính đến khu dân cư, cờ hoa được treo đồng loạt, thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng của người dân đối với thành công của đại hội.

Ở khu phố Phú Hòa 9, phường Phú Lợi, bên ấm trà sáng quen thuộc, ông Ngô Văn Chung, đảng viên đang sinh hoạt tại khu phố, cho biết, những ngày qua ông đặc biệt quan tâm đến công tác tổ chức đại hội.

Vì vậy, sáng 19-1, ông cùng bạn bè đã có mặt tại nhà một người trong khu phố để cùng theo dõi các thông tin về đại hội.

Người dân khu phố Phú Hòa 9, phường Phú Lợi, xem và trao đổi về Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TÂM TRANG

Ông Ngô Văn Long cho biết, ông quan tâm đến công tác nhân sự, bởi đây là kỳ đại hội quan trọng sau sáp nhập. “Tôi kỳ vọng đại hội sẽ lựa chọn được những cán bộ đủ đức, đủ tài, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới”.

Tại một quán cà phê trên đường D1, khu dân cư Phú Hòa 1, anh Thái Văn Minh, nhân viên ngân hàng, cùng bạn bè cập nhật thông tin về đại hội qua các nền tảng mạng xã hội. Anh kỳ vọng về các chính sách đột phá về hoạt động của ngành bất động sản, tài chính.

Anh Thái Văn Minh cho biết anh quan tâm đến những chính sách liên quan đến bất động sản, tài chính. Ảnh: TÂM TRANG

Tại Trường Đại học Thủ Dầu Một (TPHCM), trong ngày 19-1, rất đông sinh viên tập trung tại khu vực Không gian văn hóa Hồ Chí Minh để theo dõi thông tin về đại hội qua truyền hình.

Sinh viên theo dõi phiên trù bị đại hội qua truyền hình. Ảnh: TÂM TRANG

Anh Nguyễn Viết Xuân Sang, Bí thư Đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một, bày tỏ kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ ban hành những chủ trương, chính sách thiết thực nhằm hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, rèn luyện kỹ năng, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.

Đường phố xã Ngãi Giao rực rỡ chào đón Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TRÚC GIANG

Tại các phường Bà Rịa, Tam Long, Phước Thắng, không khí hướng về Đại hội XIV của Đảng diễn ra sôi nổi, trang trọng và lan tỏa rộng khắp.

Trên các tuyến đường chính như Phạm Hùng, Cách Mạng Tháng Tám, Võ Văn Kiệt, 30-4, diện mạo khang trang, rực rỡ với cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cờ phướn, băng rôn, pano, bảng hiệu chào mừng đại hội được treo đồng loạt.

Người dân cũng quan tâm, chủ động theo dõi các thông tin về Đại hội XIV của Đảng thông qua truyền hình, điện thoại, các nền tảng mạng xã hội.

Khu dân cư phường Tam Long treo cờ chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TRÚC GIANG

Bà Nguyễn Thị Hạnh, ngụ tại phường Bà Rịa chia sẻ: "Những ngày này ra đường thấy cờ hoa, băng rôn treo khắp nơi, tôi cảm nhận rõ không khí rất trang trọng và phấn khởi. Gia đình tôi cũng thường xuyên theo dõi tin tức về đại hội trên ti vi và báo chí để nắm bắt những chủ trương, định hướng lớn của đất nước".

Đường sách Nguyễn Văn Bình trưng bày, giới thiệu các đầu sách chuyên đề về Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ấn tượng đặc biệt của đường sách Nguyễn Văn Bình lúc này chính là việc trưng bày và giới thiệu các đầu sách chuyên đề về Đại hội XIV của Đảng. Giữa hàng ngàn tựa sách thuộc đủ mọi thể loại, khu vực sách chính trị - lịch sử nổi bật, thu hút đông đảo các bạn trẻ.

Người dân đến tham quan, nghiên cứu, học tập tại đường sách. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Pano, áp phích, khẩu hiệu chào mừng Đại hội XIV của Đảng rực rỡ tại khu vực trung tâm TPHCM. Ảnh: MẠNH THẮNG

Tại các tuyến đường khu vực trung tâm TPHCM như Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, phố đi bộ Nguyễn Huệ hay các địa điểm công cộng, cơ quan, đơn vị... hàng ngàn lá cờ đỏ sao vàng cùng cờ Đảng tung bay trong gió.

Những cụm pano, áp phích khổ lớn với khẩu hiệu chào mừng đại hội được thiết kế hiện đại, trang trọng, đặt tại các vị trí cửa ngõ và bùng binh lớn, tạo nên một diện mạo đầy sức sống.

Ông Võ Thanh Phong (xã Tân An Hội) theo dõi đại hội qua Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ảnh: MẠNH THẮNG

Những dải đèn LED nghệ thuật và biểu ngữ cổ động không chỉ làm đẹp mỹ quan đô thị mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, lòng tự hào dân tộc đến từng người dân.

Người dân TPHCM rộn ràng chào mừng sự kiện trọng đại của đất nước. Ảnh: MẠNH THẮNG

TÂM TRANG - TRÚC GIANG - MẠNH THẮNG - DŨNG PHƯƠNG