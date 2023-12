Đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) năm 2023

Đại lễ có sự tham gia của lãnh đạo bộ, ban, ngành, TP Hà Nội, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các tăng ni, phật tử và người nhà các nạn nhân để cầu siêu cho người thân, đồng bào không may qua đời vì tai nạn giao thông.

Đại lễ cầu siêu chính là hồi chuông thức tỉnh, mỗi chúng ta hãy hiểu rõ, tôn trọng pháp luật về trật tự ATGT là giữ gìn sinh mạng của mình và mọi người

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, mỗi ngày ở Việt Nam có khoảng 20 người bước ra khỏi nhà và không bao giờ quay trở về, cùng với đó là hàng chục gia đình tan nát vì tai nạn giao thông, hàng trăm người đau xé lòng vì mất đi người thân yêu.



Với tinh thần “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”, Đại lễ cầu siêu là một nghĩa cử mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm tưởng nhớ những đồng bào không may qua đời vì tai nạn giao thông; chung tay chia sẻ những tổn thất, mất mát của các nạn nhân, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông để sự bình yên, an toàn, hạnh phúc đến với mọi người, mọi nhà khi tham gia giao thông. Đại lễ cầu siêu chính là hồi chuông thức tỉnh, mỗi chúng ta hãy hiểu rõ, tôn trọng pháp luật về trật tự ATGT là giữ gìn sinh mạng của mình và mọi người. Mong sao mỗi người tham gia giao thông khi lái xe phải lái bằng cả trái tim yêu thương, tâm hồn an tĩnh, đem lại sự bình an cho những người xung quanh.

MAI AN